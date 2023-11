Il ’Premio Cambiamenti’ della Cna. Tre imprenditrici alle finali regionali

Tre imprenditrici alla guida di neo imprese del Fermano accedono alla finale regionale del Premio Cambiamenti di Cna Nazionale: Arianna Salusti titolare di Coriariis (Smerillo – Bologna), Anastasia Nicu per Discover Marche (Fermo) e Valentina Peroni di Myo Estetica e Benessere (Porto Sant’Elpidio). "Sono tutte giovani donne imprenditrici quelle che sabato 25 novembre saliranno sul palco del teatro Cecchetti di Civitanova Marche per presentare la propria start up nella finale Marche - Umbria del Premio Cambiamenti di Cna: un ottimo risultato di cui andiamo fieri". Così Stella Alfieri, responsabile Comunicazione e Terziario Avanzato della Cna Territoriale di Fermo, a pochi giorni dell’evento che, nel 2022, ha visto trionfare gli ideatori di FantaSanremo, inseriti quindi tra le 20 finaliste del premio a livello nazionale della precedente edizione. Sono 38 le start up marchigiane e umbre selezionate per il contest del 25 novembre: "Dal nostro territorio portiamo in finale tre candidate che hanno avviato attività nell’ambito della moda, come Coriariis, del turismo sostenibile, è il caso di Discover Marche, e dei servizi alla persona, come Myo Estetica e Benessere. In ballo il posto alla finale nazionale". Arianna Salusti, originaria di Smerillo, famiglia artigiana, con la socia bolognese Rossana Urso, nel 2020 fonda Coriariis Sartoria del Cuoio: impegnata nella produzione di accessori in cuoio su misura, secondo i principi della sostenibilità e della circolarità, propone un progetto di sviluppo tramite utilizzo di materiali biologici alternativi al cuoio. Anastasia Nicu, guida turistica, con il progetto Discover Marche ha lanciato un servizio di noleggio e-bike al Lago di San Ruffino (Amandola) che punta sul turismo accessibile e inclusivo, grazie alle speciali biciclette, veri e propri mezzi in grado di trasportare sia gruppi di persone che utenti con disabilità motorie; al noleggio affianca attività, workshop, itinerari turistici, laboratori di educazione ambientali. Valentina Peroni, potendo contare sulla sua esperienza nel mondo dell’estetica, ha avviato a Porto Sant’Elpidio il proprio personale progetto imprenditoriale dedicato ad un concetto di benessere a 360 gradi.