Il ’Premio Falzetti’ a Toscanella

Edoardo Toscanella, 29 anni, residente a Castellano, laureato in chimica, impegnato a costruire la sua vita professionale e personale, è un ragazzo educato ai sani valori. Soprattutto a quelli del dono. Racconta della sua donazione di midollo osseo a una giovane mamma, con la semplicità di chi non trova niente di straordinario in un gesto che, invece, straordinario lo è, eccome. Le probabilità di trovare donatori di midollo compatibili si sa, sono rarissime ed Edoardo è rientrato nella preziosa e ristrettissima casistica, facendo un dono che gli è valso il Premio ‘Falzetti 2023’, intitolato al coraggioso, tenace e indimenticato giocatore che ha combattuto un terribile cancro, adoperandosi sempre per sostenere la prevenzion. La prima chiamata per l’eventuale donazione, a Edoardo è arrivata a novembre: "Mi hanno sottoposto a verifiche ed esami per accertare la compatibilità. Mi hanno chiamato per la donazione, una prima volta a marzo, ma l’insorgere di complicazioni nella ricevente, ha imposto il rinvio. Nuova chiamata a maggio e, purtroppo, altro rinvio. Di solito, a questo punto, diventa improbabile che ci sia una terza chiamata – racconta – ma questa mamma deve essere comunque di tempra forte, visto che a metà luglio è stata possibile la donazione". "Non ero preoccupato – prosegue - anche perché il prelievo del midollo ormai equivale alla donazione di sangue. Mia madre era un po’ preoccupata perché dovevo assumere un farmaco che poteva avere delle controindicazioni, ma ho avuto solo un leggero mal d’ossa tant’è vero che il giorno dopo stavo bene e sono andato al lavoro". Donare è uno stile di vita per lui: "A casa sono tutti donatori e, appena compiuti 18 anni, mi sono iscritto anche io all’Avis di Sant’Elpidio a Mare". Poi, si è iscritto all’Admo: "Donare il sangue è utile, ma donando il midollo si può salvare una vita umana per cui è ancora più importante mettersi a disposizione". Un’esperienza straordinaria , considerato che sono solo 110 le donazioni di midollo nelle Marche dal 1998 a oggi. Al rinnovo della Carta d’Identità, ha risposto ‘sì’ alla donazione degli organi post mortem, iscrivendosi all’Aido: "Dovesse capitarmi qualcosa, che ce ne faccio dei miei organi? Meglio donarli a chi ne ha bisogno". Parole di una semplicità e di una concretezza disarmanti.

Marisa Colibazzi