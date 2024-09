Il premio fotografico per Gaia. Ecco i vincitori di quest’anno

Si è conclusa con rinnovato successo la sesta edizione del concorso fotografico promosso dall’associazione culturale Sempre Gaia, in ricordo della giovane sangiorgese appassionata di fotografia scomparsa nel 2019. Massimiliano Roganti, presidente dell’associazione e padre di Gaia, insieme al vincitore del concorso Walter Angelini ha consegnato al sindaco la foto vincitrice perché come da tradizione assieme alle vincitrice delle passate edizioni abbellisca i locali del municipio. All’edizione di quest’anno dal tema ’Un click in cucina – I sapori e le loro storie’ hanno concorso 220 fotografi con 72 foto ammesse in finale: primo classificato Walter Angelini di Altidona; seconda Rossella Bracalente di Fermo; terzo Fabio Liardo di Como. Premio speciale della giuria a Denise Cintio di Psg; Miglior foto in bianco e nero a Ilario Casturà di Lido di Fermo; Flashback Miglior reel a Gianluca Ferraro di Giarratana (Ragusa); Premio Pro Loco a Eleonora Panella.