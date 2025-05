Il premio ’Giusta Transizione’ assegnato alla Conceria Nuvolari

In un’epoca segnata da disuguaglianze crescenti, vulnerabilità economiche e tensioni sociali sempre più diffuse, la sostenibilità sociale emerge come un pilastro imprescindibile. Attorno a questa consapevolezza l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha scelto di dedicare la tappa di Napoli a una riflessione sul ruolo strategico della sostenibilità sociale nella costruzione di un benessere più equo, inclusivo e resiliente, con un focus su temi di grande attualità come l’accesso ai servizi sanitari, la riforma delle politiche del lavoro, l’istruzione di giovani e adulti, l’uguaglianza di genere, la realizzazione di infrastrutture.

Durante l’incontro è stato assegnato il Premio Giusta Transizione. La sesta edizione del premio ha riscosso un grande successo con oltre 40 candidature provenienti da tutta Italia. Questo riconoscimento è destinato a persone, associazioni, imprese e istituzioni culturali che si sono distinte per il loro contributo alla transizione ecologica, attraverso progetti o iniziative che considerano anche l’impatto sociale.

Per l’anno 2025, il premio è stato assegnato alla Conceria Nuvolari Società Benefit Srl, la prima società benefit nel settore conciario italiano. Questa azienda rappresenta un esempio concreto di come sia possibile innovare, unendo competitività, responsabilità ambientale e un impatto sociale positivo. Ha adottato un modello che integra innovazione tecnologica e valori etici, dimostrando che la tradizione manifatturiera italiana può essere un motore di cambiamento. Un percorso che è iniziato dal “fare” ed è proseguito nel “rendicontare” la sostenibilità in tutte le fasi della produzione.