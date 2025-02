Il premio Oscar Nicola Piovani e la Form sul palco del teatro dell’Aquila

Per la prima volta il Maestro Nicola Piovani, vincitore del Premio Oscar per le musiche de La vita è bella di Benigni, sale sul podio della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Un ospite unico e emozionante, pronto a salire sul palco del teatro dell’Aquila. Ha firmato più di 200 colonne sonore nella sua carriera, che vanta, oltre all’Oscar, tre film con Federico Fellini, due album con Fabrizio De André, gli anni di teatro musicale con Vincenzo Cerami, i sodalizi con Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Nanni Moretti, i fratelli Taviani: una vita immersa nella musica. Il pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano arriva nelle Marche per eseguire con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana alcune suite di sue famosissime colonne sonore composte per pellicole di culto. Il programma Piovani dirige Piovani – Il Premio Oscar e la Form viene eseguito domenica 9 febbraio, alle ore 17, al Teatro Dell’Aquila di Fermo, in collaborazione con la Città di Fermo.

Per il sindaco Calcinaro e l’assessore Lanzidei si tratta di un appuntamento che impreziosisce la stagione musicale di Fermo sempre nel segno della qualità" – hanno detto il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Nella prima parte del concerto, la violoncellista Ludovica Rana esegue un brano tra i più interessanti di Piovani: Il canto dei neutrini, composizione per violoncello e orchestra che mette in luce tutta la sua raffinata arte musicale. Seguono le suite delle pellicole girate da Taviani, quindi La vita è bella per concludere con le colonne sonore dei film di Fellini.

I biglietti vanno da 5 a 28 euro (prezzo speciale per gli studenti), acquistabili alla biglietteria del Teatro dell’Aquila (tel. 0734. 284295) oppure online su vivaticket.com. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.