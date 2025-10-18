Il premio Valentini regala emozioni. Vittoria di Maurizio Compagnoni

Anche quest’anno il premio giornalistico Francesco Valentini ha regalato emozioni, in un Gigli sold out per acclamare ed ascoltare il vincitore di questa edizione: Maurizio Compagnoni. Il giornalista sambenedettese si è raccontato con professionalità ed una bella dose di ironia ricordando i primi passi compiuti nel mondo dello sport da giovanissimo, come una radiocronaca inventata a 17 anni ed il provino a Milano per Tele+ "Mi fecero notare che avevo indossato male la cravatta, fu un impatto traumatico, ma poi lì iniziò la mia carriera – e ancora aneddoti come il fuori onda in un Bari Parma, il tifo per la Samb, l’ammirazione per il Bernabeu e l’Old Trafford, ma anche opinioni forti sul giornalismo di oggi - Il web ha cambiato visione, i giovani mi chiedono di diventare bordocampisti, per visibilità, ma io ricordo loro che il mestiere è uno e si chiama giornalista. Ex giocatori e allenatori in studio? Avendo vissuto il campo hanno credibilità e le loro parole pesano, a Sky abbiamo tutti talent molto preparati". Una carriera più che ventennale non solo riferita al calcio ma anche per l’atletica. "La prima chiamata per le Olimpiadi fu emozionante, la telecronaca dell’atletica inizialmente è più complessa, per via dei molti nomi e delle diverse discipline, ma a lungo termine è più semplice del calcio: in pista non hai tempi morti, in campo sì e tu giornalista devi essere bravo a riempirli".

Nel corso della serata anche i premi per migliori sportivi e la miglior squadra, dedicati ad Enzo Belletti e Gabriele Marziali: i vincitori per la categoria individuale sono stati Federico Mora, per l’impresa dei 700km percorsi alla Swiss Peaks, e Livio Bugiardini campione del mondo nei 200m over 75; miglior squadra il Porto Sant’Elpidio Baseball che ha raggiunto il traguardo dei 60 anni. Premio solidarietà a Federico Costantini, per il suo contributo come fondatore di associazioni benefiche, di volontariato e di prevenzione per la città e per il territorio fermano. Presenti i familiari delle tre personalità elpidiense ricordate: la sig.ra Filomena moglie di Francesco Valentini ed il figlio Alessandro; Antonio Belletti, figlio di Enzo, e la moglie Moira; Chiara e Tommaso Marziali figli di Gabriele. Tanta la soddisfazione del presidente Mario Filiaggi, per lui il premio è "Un evento che va oltre lo sport", mentre il sindaco Ciarpella non ha nascosto la soddisfazione di poter ospitare un giornalista di così alta fama e premiare atleti, realtà e personalità elpidiensi che si sono distinti in maniera unica, valorizzando la città. Presente tra il pubblico anche Simona Rolandi, vincitrice della scorsa edizione e da sempre legata al Porto Sant’Elpidio, anche lei si è unita ai complimenti nei confronti dei premiati, in particolare verso il suo collega e amico Maurizio Compagnoni.

Nadir Tomassetti