Il premio Vassallo al sindaco Marinangeli: "Vulcanico come pochi"

Il Comune di Pollica (Salerno) ha conferito al primo cittadino di Amandola Adolfo Marinangeli il premio in memoria del sindaco Angelo Vassallo rimasto ucciso in un attentato di mafia. Il premio promosso in collaborazione con Anci, Legambiente, Slow Food, Libera e Federparchi viene consegnato ogni anno ai sindaci che durante il loro mandato hanno mostrato impegno e competenza raccogliendo l’eredità morale dello scomparso Angelo Vassallo. Numerose parole di elogio sono state spese nei confronti del primo cittadino di Amandola: "Sindaco vulcanico come pochi, in un contesto difficile, ma di grande pregio ambientale, piccolo paesino dell’entroterra marchigiano nel Parco dei Monti Sibillini segnato dalle ferite del terremoto, ha saputo tenere insieme la sua comunità nel periodo della ricostruzione portando nuove progettualità che hanno creato buon sviluppo del territorio". Un motivo di orgoglio per Marinangeli: "È stato per me un momento importante e di grande emozione un riconoscimento immeritato che mi riempie di gioia e di soddisfazioni che arriva dopo quasi 10 anni di servizio verso la comunità. Angelo Vassallo è stato un sindaco esemplare e ha lasciato il suo grande esempio di lavoro e di visione innovativa. Un riconoscimento che voglio dedicare anche alla mia famiglia, ai miei collaboratori e amministratori che mi sono stati vicini e mi hanno supportato e in questi quasi 10 anni di impegno al servizio della città".

Alessio Carassai