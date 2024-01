Il premio Vassallo è statto consegnato ad Adolfo Marinangeli

Un premio all’impegno per il territorio con uno sguardo al futuro, sono queste alcune delle motivazioni con cui il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, è stato insignito del premio Angelo Vassallo. In realtà la cerimonia ufficiale si è tenuta lo scorso settembre a Pollica, ma ieri nella sala consiliare di Amandola, si è tenuta una consegna del riconoscimento destinata alla comunità locale con una duplice funzione: ricordare la figura di Angelo Vassallo, oltre a evidenziare l’operato del sindaco Marinangeli che dalla crisi post sisma insieme al suo gruppo consiliare e collaboratori, ha rilanciato il territorio. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al sindaco di Pollica Stefano Pisani in collegamento streaming; il presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli; il presidente del Parco dei Sibillini Andrea Spaterna; il segretario di Symbola Fabio Renzi, il presidente di VivItalia Sebastiano Venneri, l’ex rettore della politecnica delle Marche Sauro Longhi, la giornalista Maria Francesca Alfonsi oltre a molti cittadini. Prima è stata ricordata la figura di Angelo Vassallo, ucciso dalla camorra a settembre del 2010 (il processo con 9 indagati è ancora in corso). Gli ospiti hanno ribadito a turno il valore di Angelo Vassallo, la sua capacità di guardare avanti e di saper coinvolgere. "Sono commosso – dichiara Adolfo Marinangeli – e come ho ribadito a Pollica dedico questo premio ai cittadini di Amandola, e alla mia famiglia che mi ha sempre supportato. I risultati si ottengono solo quando si lavora in squadra. Dopo il sisma eravamo un pullman a motore acceso che non sapeva dove andare, con la spinta della popolazione oggi siamo la locomotiva dei Sibillini". Alla luce della cerimonia di ieri, sembra che la candidatura alle prossime comunali di Amandola per Adolfo Marinangeli sia solo un atto formale. Alessio Carassai