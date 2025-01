‘Agli inizi non fu rumore; agli inizi fu melodia che si diffuse lentamente: fu canto, fu musica’. L’armonia quale forza creatrice è stato il tema del Presepe Vivente della Cavalcata dell’Assunta, andato in scena sabato e domenica scorsi presso le Cisterne Romane, a Fermo. "L’evento si è confermato punta di diamante del Natale cittadino- ha spiegato il regista Adolfo Leoni- particolare cura è stata dedicata alla stanza della Natività: sulle macerie di un mondo distrutto cosa può intervenire? Una nuova nascita: un bambino, un nuovo mondo, ‘una luce che vada laddove il buio dei cuori non dà speranza’. Grazie all’impegno delle dieci contrade fermane e molteplici collaborazioni, abbiamo cercato di rendere popolare un momento di alta cultura. I numerosi visitatori, di cui due terzi turisti, sono rimasti affascinati dalla sorpresa di un luogo unico in Italia e coevo alla nascita di Gesù quale le Cisterne Romane (44 d.c., ndr)". Ad impreziosire il presepe vivente della Cavalcata, oltre la passione di Priori e contradaioli nell’allestire le stanze ricreando le rispettive corporazioni con personaggi in abito storico, anche la presenza di sette compagnie teatrali: Musical Insieme, Tiaffe, Favolando, Amici del Teatro, Palmense, Firmum e Capodarco; sei corali: Cavalcata dell’Assunta, Santa Lucia, Sant’Alessandro, La Priora, Fra Marcellino e Celsi di Falerone; il gruppo storico dei Morlacchi con l’allestimento del mercato; il Trio del conservatorio musicale cittadino alla postazione d’ingresso; una cornamusa persiana e singoli artisti. "Decisiva, la sinergia del grande lavoro profuso foriero, però, di pari soddisfazione- ha concluso il vicepresidente Roberto Montelpare- la speranza è che la bellezza di quanto ammirato dai turisti, possa avere eco positiva anche per la Cavalcata e il Palio dell’Assunta, in agosto". Gaia Capponi