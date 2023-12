Il presepe vivente della Sacra Famiglia

Una rappresentazione del presepe vivente emozionante e di grande suggestione quella realizzata dalla scuola dell’infanzia ‘Sacra Famiglia e Centro per l’infanzia’. Protagonisti sono stati i 153 bambini che, insieme a maestre, educatrici, suore e in collaborazione con rappresentanti di classe e di alcuni genitori, hanno fatto vivere la storia del vero Natale alle tante persone che hanno accolto l’invito ad assistere all’originale presepe che avevano messo in scena. I visitatori, accolti dai gladiatori, hanno ammirato le scene del presepe in cui i piccoli erano fornai, panettieri, massaie, ricamatrici, contadini, fabbri, falegnami, calzolai, osti, pescivendoli e altri mestieri ancora per rappresentare il messaggio che l’Istituto Sacra Famiglia ha voluto trasmettere a grandi e piccini: "Tutto il mondo è nella grotta. Betlemme è la casa di tutti, nessuno è escluso. Ogni anno riproponiamo il presepe proprio perché rappresenta qualcosa di vivo e sempre attuale".