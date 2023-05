Il presidente Michetti: supporto costante a imprese e famiglie

La Banca di Ripatransone e del Fermano, attraverso il forte legame con il territorio, ha proseguito la sua opera di supporto alle famiglie e alle piccole e medie imprese". "La mission tipica del Credito Cooperativo – ha spiegato il presidente Michelino Michetti – ha portato la Banca a supportare l’economia locale anche nel perdurante periodo di crisi economica, facendo sì che la Banca abbia mantenuto il proprio costante supporto di credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Colgo lo spunto per porgere a nome del CdA e della Direzione, un sentito, forte e speciale ringraziamento a tutta la compagine del personale che con passione, competenza e spirito cooperativo, da sempre supporta con professionalità e umanità, la nostra affezionata clientela". La Banca di Ripatransone è pronta per costruire il proprio futuro. "Nel mese di febbraio 2023 è stato approvato il Piano industriale 2023-2025 della Banca di Ripatransone e del Fermano – ha detto il presidente Michetti – aggiornando il precedente 2022-2024 che era ancorato a uno scenario macroeconomico di fine 2021 che ancora non fattorizzava i potenziali effetti del conflitto Russia-Ucraina ed elaborato alla luce delle indicazioni strategiche della Capogruppo Iccrea. Il nuovo scenario macroeconomico condizionato dalle tensioni geopolitiche appare complesso e propone nuove sfide ma anche rilevanti opportunità. Partendo dai risultati conseguiti nel 2022 e dalla situazione di scenario che si prospetta e in coerenza e continuità con le iniziative strategiche del precedente ciclo di pianificazione, la Banca, in linea con le strategie del Gruppo, ha avviato l’aggiornamento del proprio Piano per il triennio 2023-2025, definendo gli indirizzi prioritari - che restano principalmente focalizzati su qualità del credito, efficienza e profittabilità al fine di realizzare l’obiettivo di dotarsi di un modello di business che, nel pieno rispetto della propria natura cooperativa e degli scopi che ne conseguono, anche in termini di posizionamento ESG, determini un profilo di rischio-rendimento tale da assicurarne la stabilità di lungo termine. Il Credito Cooperativo è ’in cammino’ per interpretare in maniera nuova e originale la propria identità. In tante precedenti fasi di cambiamento il nostro sistema ha saputo trovare la propria collocazione nelle evoluzioni del mercato mantenendo sempre una prospettiva di crescita e superando le criticità, esclusivamente con risorse proprie. Per continuare ad essere ’energia delle comunità’ le BCC-CR avranno bisogno di non spegnere la loro scintilla. Con un impegno che va certamente orientato, parafrasando una famosa frase di Mahler, alla custodia del fuoco, non alla contemplazione delle ceneri. Per fare questo, essenziale è la cultura mutualistica. Carburante per la competitività".