Il presidente Quinzi passa il testimone

Luca Quinzi, presidente del circolo tennis di Porto San Giorgio da tanti anni ha deciso di passare la mano: e all’assemblea dei soci del circolo che effettuerà il rinnovo delle cariche sociali non presenterà la candidatura a presidente e neppure quella a semplice consigliere: "Dopo quasi un quarto di secolo – ha dichiarato – ho deciso di passare il testimone. E’ stata un’esperienza unica, un lungo viaggio fatto insieme a tanti amici con la mission di qualificare sempre di più e nel migliore dei modi una disciplina sportiva, che proprio oggi, grazie ai successi delle nostre giocatrici e dei nostri giocatori azzurri sta portando in alto e come non mai il nome dell’Italia nel mondo e quello del tennis in particolare. Un percorso il mio fatto di tanti, tantissimi successi sportivi raccolti soprattutto dai giovani del nostro Circolo nell’arco di questi cinque lustri in campo nazionale ed internazionale come nessuno nella nostra regione, ma anche un percorso di intense relazioni umane con i soci, educativo e formativo . L’obiettivo è sempre quello di rendere il Ct psg più forte, se vogliamo più vincente, ma anche quello di stimolare le relazioni esterne con capacità di accogliere, motivare, crescere insieme".