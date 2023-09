Il ’Prestito Studio’ della Carifermo

Rincarano i libri, il materiale scolastico, i servizi di trasporto e tutto quello che serve per tornare sui banchi. Pesano nei bilanci familiari le spese per un figlio all’università, ecco allora che la Carifermo ha pensato ad un prestito a condizioni favorevoli, per garantire il diritto allo studio a tutti i fermani. Si chiama Prestito Studio il nuovo strumento finanziario dedicato agli studenti di età compresa tra 10 e 18 anni e tra i 19 ai i 30 anni, vuole essere un aiuto per sostenere le spese per il percorso scolastico, in Italia o all’estero, con due soluzioni dedicate, a seconda dell’età ed a condizioni agevolate. Grazie al nuovo prestito possono essere affrontati più comodamente i costi per l’acquisto di libri scolastici o dispositivi audio-visivi, viaggi studio, materiale per studenti con disabilità, l’iscrizione a corsi di potenziamento, oppure per sostenere le spese degli studenti nel loro percorso di formazione universitario o di un master, come ad esempio la retta universitaria, una specializzazione o un dottorato, le spese per il trasporto e per l’affitto della casa, programmi di studio all’estero "Con Prestito Studio prosegue l’azione di supporto sociale della Banca alle famiglie ed al territorio, in linea con quanto già messo in campo lo scorso anno per fronteggiare l’aumento del costo dell’energia, si legge in una nota della banca, È possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo o consultare il sito carifermo.it per avere maggiori informazioni".