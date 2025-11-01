Il primario Antonio Ciucani: "Così al pronto soccorso si lavora in prima linea"

Ha dedicato quasi 40 anni della sua vita al soccorso umano in emergenza urgenza, fino a ricoprire il ruolo di dirigente del pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, incarico che ha lasciato ieri per pensionamento. E’ Antonio Ciucani, un nome che difficilmente si potrà dimenticare sia per i meriti del professionista che ha gestito gli anni del Covid e crisi di organico, sia per le virtù dell’uomo prima che del medico.

Ciucani, perché si è dedicato sempre all’emergenza urgenza?

"Alla fine degli anni ’80 quando c’erano tantissimi medici in attesa di lavoro a fronte della scarsa richiesta. Per me si aprì uno spiraglio alla centrale operativa del 118 di Ascoli e contestualmente al pronto soccorso".

Da cittadino fermano, intorno agli anni 2000 varca la soglia del pronto soccorso del Murri.

"Ho continuato a dividere il mio debito orario tra turni al pronto soccorso e turni al 118. Cosa che mi ha permesso di conoscere le dinamiche, competenze e difficoltà nella duplice tipologia di emergenza, diversa ma sovrapponibile".

Questo le è valso un arricchimento professionale al punto di essere chiamato all’incarico di responsabile del 118, poi a dirigente del pronto soccorso in prima nomina nel 2020, e in seconda fino al pensionamento. "In ogni incarico è sicuramente valsa l’esperienza acquisita in ambito emergenziale e ospedaliero, che conferisce un grande valore aggiunto a chiunque scelga di farlo".

Cosa significa ‘lavorare al pronto soccorso’?

"Trovarsi in contesti in cui la tua disponibilità può non avere limite. Tutti i reparti ospedalieri hanno una disponibilità, ad esempio di posti letto. Raggiunta quella, le porte si chiudono. Al pronto soccorso non si chiudono porte, non si può ridurre la richiesta. Non importa quante siano le presenze al triage, ognuno ha il diritto di avere risposte e questo vale per chi sta male, per chi sta molto male e per chi non sta poi così male. L’unico modo che si ha per lavorare al pronto soccorso, è aumentare la propria disponibilità".

Ma l’organico manca.

"La carenza di medici è iniziata nel 2015, con il Covid si è trasformata in crisi al punto di dover ricorrere alle cooperative".

Gestire un reparto senza limiti di accesso, con scarse risorse umane e strutturali, le è valso il merito ‘dell’era Ciucani’. Come ha fatto?

"Chiamando tutti a dare il massimo con ciò che si ha a disposizione e tirare fuori il meglio della propria professionalità per dare sempre prestazioni qualitative e rispettose di linee guida e protocolli".

Il periodo più buio di questo lungo percorso?

"I volti spaventati e sofferenti degli ammalati di Covid, uniti alla paura che accomunava tutti in angoscia".

Il suo più grande rammarico?

"Non essere riuscito a collocare il pronto soccorso alla dignità che merita perché di fatto, veniamo ancora considerati ‘maggiordomi’ dell’ospedale".

La sua più grande gratificazione?

"Pochi giorni fa, si è avvicinata una donna a me, ringraziandomi per averle salvato la vita. Successe 15 anni fa, riprendendola da un arresto cardiaco. Ho pensato che questo incontro sia stato un dono, venuto a ricordarmi la speranza di aver fatto il bene impegnando sempre, tutto il mio possibile".

Paola Pieragostini