Il prof per dieci giorni sotto le bombe "Le mie foto dall’Ucraina che resiste"

di Angelica Malvatani

Di lavoro fa l’insegnante di letteratura italiana al Montani, Giacomo Maroni, ma per talento e per passione è un fotografo vero, di quelli capaci di raccontare storie dentro uno scatto. Da anni gira il mondo per raccontare la "Storia" con s maiuscola, ma attraverso le storie minori, fatte di persone, di uomini, donne e bambini che cercano di resistere. Sono viaggi veri, che restano per sempre. Per prima è stata l’Etiopia a colpire al cuore Maroni, per una serie di fotografie che sono poi diventate una mostra, a sensibilizzare tutti sui mali del sud del mondo. La settimana scorsa, è tornato dopo avere vissuto per dieci giorni, intensi e fortissimi, in Ucraina, nel cuore della guerra, sotto gli allarmi delle bombe. "Non volevo schierarmi da nessuna parte, né indagare le radici di un conflitto che non finisce mai – racconta il fotografo –. È stato un viaggio che mi ha portato da Cracovia a Leopoli e poi a Kiev, fino a Charkiv. Per il bisogno di cercare la normalità nella straordinarietà, il quotidiano dentro la storia, fatto di piccoli gesti come la spesa, le file, il cinema e i sorrisi. Sono ciò che spesso sfugge al racconto di certi momenti, quando si preferisce la grande narrazione a discapito di una forza che invece abbiamo dentro e che ci spinge a costruire mentre intorno è distruzione. Raccontare attraverso le parole e le immagini il ‘niente di straordinario’ che straordinariamente ci fa continuare a vivere e a tessere quell’arazzo incredibile che è la vita". Ha incontrato la gente ucraina che resiste, che spera che la guerra finisca presto, che non si nasconde nemmeno più nei rifugi dopo ogni allarme bomba, perché alla fine ci si abitua anche all’orrore. "Ho incontrato gente che cerca di restare viva, prova anche a divertirsi – racconta Maroni –. Gli uomini non ci sono. E si sentiva un silenzio carico di dolore e preoccupazione. Una forma di amputazione emotiva collettiva condivisa da queste madri e mogli silenziose. I popoli niente ottengono dalle guerre se non la morte, il dolore e la miseria". Per le strade carri armati abbandonati e pianoforti che qualcuno suona ogni tanto, bambini che giocano con i cannoni e che si fanno il bagno nelle fontane. "Ho trovato persone gentili e appassionate – spiega ancora –, tutti mi hanno guidato alla scoperta di quel che resta dell’Ucraina, con un solo messaggio: vogliamo che la guerra finisca presto".