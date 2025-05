Il professor Martellini rivisita Malaparte

Esce in questi giorni in tutte le librerie e sulla più importanti piattaforme online ’Curzio Malaparte, l’opera’, il nuovo lavoro dello scrittore e saggista fermano, Luigi Martellini. Si tratta di un lavoro imponente di mille e duecento pagine, pubblicato da Edizioni Mod, che analizza gli scritti di Malaparte con una chiave di lettura tutta nuova e che rivoluziona la figura del letterato italiano erroneamente catalogato troppo spesso come teorico del fascismo. Martellini, vivisezionando le opere di Malaparte fa emergere tutt’altra figura, una figura con lo spiccato senso rivoluzionario ed un estremo ideale di libertà di pensiero. "Pochi scrittori – spiega Martellini – possono vantare l’intelligenza, la sottigliezza surreale, le atmosfere magiche, la perizia, l’eleganza dello stile, la tecnica formale, la complessità la matrice classica, l’ironia, la preparazione storica e letteraria di Malaparte. Testimone in prima persona di due guerre mondiali e di un’epoca, tra gli anni Venti e Cinquanta, tutta da riscrivere, l’imponente sua opera viene qui ricostruita per liberarla da ormai individuate confusioni interpretative. Tra le illeggibili superficialità nostrane e i ritardi culturali, Malaparte è stato uno dei più acuti interpreti della malattia e della nevrosi di questo vecchio continente e la sua sincerità letteraria, l’ideale di libertà, il sogno umanitario, la visione cristiana, l’insofferenza al potere, il coraggio di parlare, il senso analitico della realtà, sono stati svisati dalla critica che ha emarginato il suo nome, deformato il senso dei contenuti e manipolato le vicende esistenziali. Non è con l’omertà culturale e le etichette politiche che restituiremo quel capitolo a sé della nostra recente letteratura, di cui parlava Montale, dove Malaparte a fatica era riuscito ad inserirsi con caratteri tutti suoi". Martellini, professore universitario, scrittore e saggista, vive a Fermo. Torna a parlare di Malaparte con un libro assolutamente da non perdere, perché scava nella vita e nelle opere del letterato italiano come mai era stato fatto fino ad oggi.

Fabio Castori