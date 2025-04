Il progetto all’Isc Pagani

La collaborazione istituzionale si fa incisiva nella promozione della cultura, grazie ad azioni concrete riservate alle generazioni dei più piccoli. E’ questo il dinamismo didattico che caratterizza l’istituto scolastico Pagani di Monterubbiano rispondente alle competenze sui plessi scolastici dei Comuni di Moresco, Lapedona, Altidona, Campofilone e Pedaso, diretto da Annarita Bregliozzi.

Tra le tante collaborazioni del Pagani con altri enti finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa, si inserisce il progetto ‘Educazione alimentare per gli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria’. Si tratta di un ciclo di incontri finanziato e realizzato dal Comune di Monterubbiano, svoltosi con il coordinamento della nutrizionista Marta De Girolami, che ha visto gli studenti coinvolti in attività ludiche e ricreative finalizzate all’apprendimento dei principi della sana alimentazione.

Curiosità ed entusiasmo sono stati la risposta dei piccoli, che hanno fatto della rassegna appena conclusa, un grande successo. Nella logica del coinvolgimento delle famiglie, la programmazione sull’educazione alimentare, si completerà con un ulteriore incontro riservato ai genitori dei bambini.

Attività ludico ricreativa come veicolo di buoni principi di vita, è stata anche alla base dell’iniziativa che ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia di Pedaso, protagonisti del progetto ‘FormicAmica’ promosso in collaborazione tra istituto scolastico e Caritas locale. Giochi, disegni e canzoni, che hanno avuto come filo conduttore la condivisione e la solidarietà vista nell’importanza del dono e tradotta nella raccolta di cibo da donare.