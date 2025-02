Il progetto ’Carifermo incontra la scuola’ fa tappa al Montani

‘Carifermo incontra la scuola’ è una delle iniziative che fanno parte del progetto ‘La Banca per i giovani’, ideato con l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare il mondo dei giovani e della scuola verso le tematiche economiche. Un impegno fondamentale per formare le nuove generazioni al risparmio, alla comprensione del mondo, per approfondire temi finanziari con momenti semplici e piacevoli per fornire gli strumenti giusti in vista delle future scelte, di giovani e famiglie.

Si è tenuto nei giorni scorsi presso l’Itt Montani di Fermo il primo appuntamento della quarta edizione di Carifermo incontra la scuola, un format di incontri finanziari tra la Banca e gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado della Provincia di Fermo. Saranno 18 gli incontri che si terranno fino a maggio nei 5 Istituti che hanno aderito, declinati su cinque aree tematiche: evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento e accettazione nell’era digitale, Il commercio estero e i pagamenti internazionali, Credito ai consumatori e alle aziende. Livello base, I primi passi per capire la borsa, Il risparmio e la sua gestione.

L’iniziativa è stata pensata per favorire l’apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze finanziarie, nel più ampio quadro delle strategie di inclusione e sostenibilità economica e sociale. Grazie ai diversi incontri gli studenti avranno la possibilità di conoscere anche temi di interesse quotidiano come la sicurezza informatica e le truffe o la possibilità di scegliere tra diversi sistemi di pagamento in base alle proprie esigenze.