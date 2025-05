Il progetto ’Come ti cucino il Bio’. A tavola per conoscere la celiachia

"Come ti cucino il Bio". Porto San Giorgio protagonista dell’iniziativa a tavola per la conoscenza della celiachia. Anche il Comune di Porto San Giorgio ha aderito al progetto promosso dalla Regione dal titolo "Come ti cucino il Bio". Mercoledì si è concluso a San Benedetto con un convegno all’Istituto alberghiero Buscemi. Porto San Giorgio, come anche altri Comuni, ha ottenuto un finanziamento di circa tremila euro per la valorizzazione del biologico nelle mense scolastiche. All’istituto Buscemi, insieme all’assessore all’Istruzione Marco Tombolini, erano presenti la responsabile comunale del settore Mensa Emanuela Ceroni, l’incaricata della Sgds Multiservizi Francesca Menconi e il cuoco Abdeljalil Belkhaoua. E’ seguita una dimostrazione culinaria che ha visto quest’ultimo preparare un menù con prodotti biologici. "Ringrazio la Regione per questa lodevole iniziativa che promuove un modello consapevole di alimentazione attenta alla qualità delle materie prime utilizzate nella refezione scolastica – ha detto Tombolini - . Dal canto nostro confermiamo l’impegno nell’educazione alimentare sana e sostenibile e nella promozione dei prodotti bio e a km 0 nelle scuole. Puntiamo molto a incentivare la qualità dell’alimentazione delle bambine e dei bambini per promuovere il loro benessere. Tra l’altro quest’anno, per la prima volta, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, nei refettori del Comune verrà servito mercoledì prossimo a tutti un menù completamente senza glutine con lo scopo di sensibilizzare e diffondere nelle scuole la conoscenza e la sensibilità sulla celiachia."