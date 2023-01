Il progetto conta su 35 telecamere

Si continua a puntare sulla videosorveglianza, in città, con il progetto ‘The view over the city’, redatto dal Comando della Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico Comunale il cui obiettivo è, letteralmente, gettare uno sguardo sulla città. Uno sguardo fatto di un gran numero di occhi telematici (se ne contano 35, per acquistare i quali sarà presentata richiesta di finanziamento ministeriale mentre le somme occorrenti per assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature saranno iscritte nel bilancio) che, soprattutto, è basato su un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, un protocollo d’intesa che il Comune si appresta a sottoscrivere con la Prefettura. Il progetto prevede una implementazione delle azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio con particolare attenzione alle zone che hanno evidenziato criticità quali quelle del centro città, il quartiere Faleriense, il lungomare, i parchi e le aree verdi, gli edifici scolastici e le loro adiacenze, la stazione ferroviaria e dintorni, i principali snodi viari (Statale 16, raccordo autostradale), alcune zone di Cretarola e Corva. Sono località di cui, con una certa periodicità, si occupano le cronache riguardo notizie di reati predatori in particolare in abitazioni private "e per questo socialmente e psicologicamente ancora più dannosi" è la sottolineatura contenuta nella relazione allegata al deliberato della giunta; notizie di occupazioni abusive di immobili da parte di stranieri senza fissa dimora e sprovvisti del permesso di soggiorno; notizie, infine, di reati contro la persona. Nel caso della zona centro, dove cio sono molti locali che restano aperti fino a tarda notte, lo ‘sguardo sulla città’ è utile per tenere sotto controllo un’utenza di età giovane che da luogo ad episodi di criticità per la sicurezza urbana e il decoro. Episodi a cui si aggiungono fatti di vandalismo e danneggiamento del patrimonio pubblico oltre allo spaccio di stupefacenti.