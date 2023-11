"Il progetto dell’ex Conceria ha rispettato tutti i passaggi"

Un progetto di assoluta riqualificazione che ha rispettato tutti i passaggi necessari. Così i consiglieri Nicola Pascucci de "la città che vogliamo" Stefano Faggio e Lucia Perticari di "Piazza Pulita’ rispondono alle perplessità avanzata da Gioacchino Fasino, Presidente di Italia Nostra sul Pinqua, il progetto di riqualificazione dell’ex Conceria: "Ci sono stati numerosi convegni, mostre, concerti, tavoli permanenti, bandi, con la partecipazione della cittadinanza, della Politecnica delle Marche, l’Ordine degli Architetti, le forze di minoranza, tutti coinvolti in un tavolo permanente per cercare una soluzione. Italia nostra non ha mai mostrato il minimo interesse a partecipare, fino al risveglio improvviso di oggi. Una progettazione di anni, con un numero di attori che facciamo fatica a contare, ma con la forte regia dell’amministrazione. Un’associazione culturale nata appositamente per seguire le attività culturali e storiche del luogo, le scuole del quartiere sempre coinvolte, addirittura una delega consiliare al Consigliere Nicola Pascucci per seguire l’iter del progetto e due consiglieri di zona Stefano Faggio e Lucia Perticari a testimoniare la volontà del quartiere". Pascucci sottolinea come la proprietà Adriatica spa da sempre aperta e disponibile, ha effettuato a totali spese sue tutti i controlli dovuti per Asur e Arpam ben due volte: nel 2015 e nel 2020. Prelievi dal terreno, ma anche dentro i capannoni e sull’asfalto con carotaggi a grande profondità che sono visibili tutt’ora: "La notizia è che ci si possono fare addirittura gli orti sociali per quanto la zona sia del tutto "ripulita" in tutto questo tempo visto che la Sacomar ha chiuso esattamente da 20 anni. Grazie alla convenzione con la proprietà, una parte consistente del terreno diventa di proprietà pubblica". Si tratta anche di uno spazio che è un punto di partenza, verrà rifatto il ponte ciclopedonale che unirà i due quartieri Campiglione e Molini come un tempo, proprio dietro la Conceria.