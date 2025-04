Il progetto Sai Era Domani. Dalla Nigeria all’Ucraina: storie di accoglienza

A guardarli da fuori sarebbero sembrati un gruppo di amici dai mille colori, impegnati a vivere un aperitivo in piazza, al bar Portico Ovest. C’era qualcosa di più di questo l’altro giorno nel salotto buono della città, c’era un gruppo di persone, ragazzi, uomini, donne, alcuni bambini, gente arrivata da diversi angoli disastrati del mondo per trovare futuro a Fermo. Sono gli ospiti del progetto Sai, l’accoglienza e l’integrazione delle persone richiedenti asilo che a Fermo e nel fermano viene gestito dalla cooperativa Nuova ricerca agenzia Res in tre spazi diversi, in città, a Porto San Giorgio e a Porto Sant’Elpidio. L’appuntamento in piazza, declinato in tre serate e immortalato da un fotografo d’eccezione come Ennio Brilli, aveva l’obiettivo di parlare della libertà in tutte le sue sfumature, partendo dalla libertà di associazione, per arrivare alla libertà di religione e alla libertà di stampa e comunicazione. Ogni appuntamento ha avuto ospiti e amici, parole e storie da condividere, il primo giorno a raccontarsi c’era il sindaco Paolo Calcinaro e poi l’Imam del fermano per la libertà religiosa, l’attrice Meri Bracalente e la cantante Serena Abrami per la comunicazione e l’arte. Le storie arrivavano dall’Afganistan, sono arrivate nel 2021 le persone che sono riuscite a scappare dal regime dei talebani che di fatto hanno cancellato tutte le libertà delle persone e in particolare delle donne. E poi dalla Nigeria dove devi avere paura anche di scrivere il tuo pensiero sui social che dal Governo in carica potrebbero venire a prenderti per arrestarti. E ancora, dall’Ucraina bruciata dalla guerra dove si comunica solo quello che serve alla propaganda e ad indirizzare il destino dei paesi. Negli occhi dei partecipanti la voglia di ricominciare, le parole in italiano che cominciano a prendere forma, i bambini piccoli nati in Italia, l’autonomia che si costruire in una terra che accoglie. Marco Milozzi, che lavora nel progetto Sai Era Domani, spiega: "Le persone sono con noi dai sei mesi ad un anno, vivono in autonomia negli appartamenti di cui disponiamo e vengono accompagnati nelle piccole conquiste quotidiane, nella conoscenza della lingua e poi nella formazione per arrivare ad un lavoro. Da parte loro c’è il massimo dell’impegno, noi li vediamo costruire una seconda opportunità di vita con emozione e a volte con la paura di subire ritorsioni dai loro Paesi di origine, quasi tutti poi rimangono nel fermano per sempre, in armonia. Tra loro ci sono persone che avevano studiato, con una carriera e una vita che sembrava serena, prima che tutto finisse". Gli altri progetti Sai, Sistema accoglienza e integrazione, si intitolano Nuovi inizi e Human Rights, gli aperitivi civici avevano l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sui temi della Costituzione: "Abbiamo avuto modo di approfondire anche l’attualità, le novità legislative, ha spiegato Alessandro Fulimeni, anche il decreto Sicurezza che è stato di recente approvato e che complica non di poco la vita delle persone che arrivano in Italia in cerca di futuro. abbiamo vissuto momenti molto belli in piazza, a conoscerci e a sentirci tutti insieme parte di questa comunità".

Angelica Malvatani