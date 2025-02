Il progetto ‘Sibillini Romantici’ alla Bit: "E’ stato un successo"

Raccoglie un immediato successo il progetto ‘Sibillini Romantici’, presentato alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) che si è conclusa ieri a Milano. Alla cerimonia inserita all’interno di ‘Destinazione Turistica Sibillini con le esperienze dei Sibillini Romantici, e di ‘Sibillini Italy Experience’ sono intervenuti Adolfo Marinangeli; Antonio Del Duca e Giovanni Borraccini, rispettivamente sindaci di Amandola, Montedinove e Rotella; oltre all’assessore Maria Rita Grazioli; Valerio Temperini, docente dell’Univpm. La conferenza è stata l’occasione per ribadire il contributo fattivo del progetto a favore del tessuto economico del territorio. "Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo significativo al successo di Sibillini Romantici - hanno dichiarato i sindaci -. Grazie a un investimento di 2,8 milioni di euro attraverso un bando, abbiamo sostenuto le imprese turistiche, sia quelle già esistenti che le nuove, e abbiamo creato le basi per un turismo sostenibile e di qualità. 44 sono le aziende beneficiarie".

Nel corso del 2024, è stato avviato un percorso di coinvolgimento della comunità sui temi dell’identità culturale, mentre da agosto è iniziato il coinvolgimento delle aziende turistiche e agroalimentari per la costituzione di un ‘Organismo di Gestione’. Questo percorso, prevede un ciclo di incontri partecipati con gli operatori di settore, con l’obiettivo di elaborare un piano strategico per il turismo. "Un primo risultato è stato il questionario rivolto ai turisti nei mesi agosto-dicembre – commenta Valeria Nicu, responsabile comunicazione del progetto - che ha raccolto dati preziosi, analizzati dal dot Temperini della Politecnica delle Marche. I risultati evidenziano che un terzo dei visitatori è straniero e oltre il 50% non è alla sua prima esperienza nei Sibillini, confermando l’attrattiva per l’estero e la capacità di fidelizzare del nostro territorio".

a.c.