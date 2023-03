Il progetto Tedx al teatro dell’Aquila

Nasce per condividere idee e prospettive il progetto Tedx, un sistema internazionale che si propone di diffondere cultura e innovazione attraverso eventi unici. Il gruppo fermano organizza ormai da tre anni momenti di riflessione importanti, un’occasione che si rinnova il prossimo 15 aprile, al teatro dell’Aquila, entrando di fatto nel cartellone degli appuntamenti fermani più significativi. Il sindaco Paolo Calcinaro ricorda che tutto è cominciato a Villa Vitali, nel tempo sono state superate sfide e difficoltà e oggi si arriva ad una manifestazione che consente di aprire tutto il salotto buono della città. Impegnati a supportare l’organizzazione anche gli assessori Micol Lanzidei e Alberto Scarfini, tema di quest’anno è ‘Riempi il tuo, spazio annulla le distanze’, un percorso alla conoscenza di se stessi, in un tempo in cui si fa fatica ad accogliere il vuoto e la noia. Il promotore dell’evento è Giuseppe visi che ricorda il forte legame di Tedx con il territorio, con le scuole, le università e gli spazi culturali in generale: "Gli amministratori ci hanno creduto fin da subito, dentro un progetto che era tutto da costruire. Volevamo rendere stabile l’evento Ted a fermo, non una meteora, volevamo creare laboratori e diffondere nuovi concetti culturali". A svelare i nomi degli ospiti di Fermo è Velika Papiri, racconta di discorsi che saranno in realtà monologhi e quasi spettacoli, con otto nomi importanti, a partire dal filosofo fermano Cesare Catà per arrivare a Rosita Celentano, la giovanissima Greta Galli, idolo dei social, il chitarrista Maurizio Solieri. E poi, il doppiatore Luca Ward, l’illusionista Walter Di Francesco, l’attore Maurizio Lastrico e Oliana Carnevali, docente universitaria. A fare da collante tra gli ospiti sarà l’attore fermano Gianluca Marinangeli che spiega: "Parliamo di un unico argomento con tanti punti di vista diversi, è un arricchimento per gli spettatori".