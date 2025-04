Il progetto ’The FacStory’ a Torre di Palme e Altidona

Trovare voci e immagini, per raccontarsi e per costruire identità e marketing. È l’idea di fondo di The FacStory, un progetto che fa diventare i borghi delle Marche luoghi di contaminazione e ispirazione per content creator sui social. Con Numana e Offagna, ci sono anche Altidona e Torre di Palme, luoghi che ospiteranno un team di professionisti e aspiranti talenti digitali per condividere competenze narrative per il web. "Trovare l’idea vincente, trasformarla in una narrazione per i social, intercettare il mercato, affinare le capacità tecniche audiovisive, monitorare il proprio percorso sono tutti obiettivi fondamentali per migliorare la propria presenza online", spiega l’ideatore del progetto, Francesco Trasatti.

The FacStory è un hub completamente gratuito, si propone dunque di stimolare gli aspiranti talenti digitali a connettersi con professionisti del settore come l’agenzia di social media marketing Vanilla Marketing, la società di produzione cinematografica e audiovisiva Guasco, lo special guest Rambo-smash, i cui doppiaggi dei gorilla hanno avuto quasi due milioni di visualizzazioni, il regista Paolo Doppieri, che ha diretto il corto prodotto da Rainbow per Expo 2025, lo storyteller e regista Claudio Pauri e l’operatore e direttore della fotografia Claudio Marceddu, docente di fotografia cinematografica presso Poliarte, Accademia di belle arti e design di Ancona.

Previsti cinque incontri dal 10 maggio al 5 luglio, per costruire la propria identità digitale, capire come sviluppare un’idea e organizzare set, scenografia, luci e inquadrature. E poi, come montare video e audio e infine come promuoversi sui social e attirare collaborazioni. Ci si può candidare entro il 3 maggio, inviando una mail a thefacstoryhub@gmail.com con i propri dati e un video dove si parla di se stessi e del motivo per cui si cercano spazi social.