Il progetto ‘Wanna be in’ pronto a ripartire

Prosegue, per il terzo anno consecutivo il progetto ‘Wanna be in’, promosso dal Comune, finanziato dalla Regione, pensato e calibrato sui giovani tra i 14 e i 35 anni che possono trova utili e interessanti (nonché gratuite) risposte alle loro esigenze e curiosità nelle numerose attività promosse nella biblioteca comunale ‘Cuini’. Sono diverse le attività che, terminate l’estate, sono in procinto di ripartire e che, invariabilmente, vengono ospitate nella biblioteca o nella sala ‘Gigli’.

C’è lo sportello gratuito per l’Orientamento professionale che prevede colloqui personali e consulenze sia in presenza che online, previo appuntamento (al 338 4859674). Dal prossimo mercoledì fino al 22 ottobre, dalle ore 18 alle 20, prenderà il via il corso di Excel: per le iscrizioni: 0734 908335 o giovaniinbiblioteca@elpinet.it. Partirà invece il 1 ottobre (ma è già possibile iscriversi) il corso di teatro con Gabriele Claretti, anche in questo caso previsto ogni mercoledì, dalle 20,30 alle 23,30.

Il 25 settembre primo dei tre appuntamenti per il Job Club, un modo per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro: si comincia parlando di come brillare al colloquio di lavoro, si prosegue pensando a come redigere un curriculum vitae e illistrare le proprie competenze (16 ottobre) per concludere il 13 novembre con metodi per una ricerca attiva del lavoro.

Dal 9 ottobre, infine, prende il via il laboratorio ‘Song Writing’ con Federico D’Annunzio che, in date che saranno comunicate, proseguirà fino a dicembre (le lezioni si terranno dalle 18,30 alle 20,30). A questi laboratori altri se ne aggiungeranno strada facendo, tutti gratuiti.