Il pronto soccorso "Gli accessi sono tornati alla media pre Covid"

Affluenza al pronto soccorso in costante aumento con numeri superiori allo scorso anno a fronte di sensibili criticità, la riapertura dell’Obi dopo tre anni di sospensione e la soddisfazione di performance in linea con i pronto soccorso delle Marche. Tutto questo e altro nelle parole del dirigente del reparto del pronto soccorso di Fermo, Antonio Ciucani. "Gli accessi al pronto soccorso sono tornati alla media pre Covid – spiega Ciucani –. Cambiano a seconda della stagionalità ma nelle punte massime si raggiungono i 150 accessi al giorno. Il 7 agosto scorso, ad esempio abbiamo registrato il picco di 152"

A voler fare un confronto tra il periodo gennaioluglio 2022 e lo stesso 2023?

"Siamo sui 1500 accessi in più nell’anno corrente. Una media di aumenti di circa dieci al giorno".

Che lettura si può dare a questi numeri?

"Testimoniano un fabbisogno crescente di cure e assistenza nella popolazione, dato sia dall’aumento dell’età media anziana e pertanto fragile, sia dal fatto che il pronto soccorso è l’unica struttura sul territorio che può dare una risposta immediata al problema che si verifica"

Si aggiunge il dato reale del bacino di utenza: I circa 208 mila abitanti della provincia di Ascoli Piceno, possono contare su due pronti soccorsi. I 315 mila di Macerata su tre. Fermo censisce 175 mila abitanti che possono contare su un unico pronto soccorso a fronte di 4 medici strutturati su una pianta organica che ne prevede 19. Cosa può dirci?

"Mettiamo il dito su una piaga nazionale: carenza di personale e crisi del pronto soccorso rappresentano una realtà che affonda radici negli anni passati. Medici sottopagati, non gratificati, aggressività e violenza dell’utenza e molto altro, sono indice di abbattimento delle motivazioni professionali. Gli stessi contratti sono bloccati al triennio 20192021. Siamo nel 2023 inoltrato. Nella nostra realtà queste difficoltà si acutizzano e hanno portato a perdere molti medici strutturati. E’ grazie ad un numero variabile di medici appartenenti alla cooperativa che riusciamo a coprire la turnazione indispensabile a garantire i livelli di prestazioni che forniamo".

Il primo luglio la riapertura dell’Obi dopo tre anni di sospensione. Quanto è importante?

"Moltissimo, l’Obi è fondamentale per un pronto soccorso. Ringrazio la direzione medica ospedaliera e i colleghi per la riapertura con 10 posti letto sospesa a causa dell’arrivo dell’epidemia. Abbiamo già i primi dati e sono molto soddisfacenti perché in linea con le indicazioni ministeriali seppur anche in questo caso facciamo i conti con due reali condizioni di criticità per le dimissioni da Obi: per i pazienti destinati al ricovero si fatica a trovare posti letto nei reparti ospedalieri, per i pazienti destinati alle dimissioni con diagnosi complesse, si trova la resistenza delle famiglie che chiedono tempo per l’organizzazione privata di gestione del paziente o per cercare strutture sanitarie specifiche per osservazione e assistenza, per cui il territorio è notoriamente insufficiente in numeri di posti letto".

Numeri concreti e qualità del servizio a fronte delle enormi criticità interne e del territorio, attestano il pronto soccorso di Fermo in linea con le performance dei pronti soccorsi delle Marche. Eppure ci sono state figure istituzionali che hanno definito il pronto soccorso di Fermo ‘inefficiente’. Vuole commentare? "Le figure istituzionali dovrebbero essere super partes e soprattutto non dovrebbero mai dare giudizi superficiali ma leggere i numeri, interpretarli in relazione alle criticità sanitarie strutturali del territorio e valorizzare il patrimonio umano professionale che su quel territorio opera impegnandosi ogni giorno a realizzare quei numeri, basati sulla volontà di fare sempre meglio".

Paola Pieragostini