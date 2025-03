Il pronto soccorso respira: "Siamo ai livelli pre Covid"

Sacrificio, impegno, spirito di dedizione da parte del personale, collaborazione con l’intero ospedale. Sono queste le carte che hanno consentito di registrare una diminuzione dei ricoveri in Pronto soccorso. "Questo dato è merito dell’alta professionalità e della dedizione di tutto il personale sanitario che va ringraziato per l’incessante lavoro e l’encomiabile spirito di abnegazione" rimarcano il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, Antonio Ciucani, e il direttore generale dell’Ast Fermo, Roberto Grinta che insieme hanno analizzato i dati 2024.

"Sul fronte degli accessi siamo tornati ai livelli pre-Covid ma, al contempo, si diceva, diminuiscono i ricoveri e siamo ampiamente sotto il limite minimo indicato dalla Regione Marche che è del 18,5 per cento (proporzione tra accessi e ricoveri). Noi siamo al 10,2 per cento. La costante diminuzione dei ricoveri in rapporto agli accessi (nel 2023 era pari al 10,7 per cento) è frutto della preparazione e della dedizione del nostro personale". Gli accessi sono in aumento e nel 2024 si è tornati ai livelli pre-Covid. Nel 2020 si era scesi a 27mila. Ma, considerando il fatto che chi, in quell’anno, arrivava al Pronto soccorso vi giungeva in condizioni mediamente gravi, la proporzione tra accessi e ricoveri era balzata al 16,7 per cento. Dal 2020 un continuo crescendo di accessi fino agli oltre 40mila dello scorso anno. E i primi mesi del 2025 si attestano sui dati 2024.

La proporzione con i ricoveri, però, continua a diminuire: se nel 2023 era al 10,7 per cento, nel 2024 si è passati al 10,2 per cento. "Elemento da non sottovalutare - specificano Ciucani e Grinta - la capillare presenza di pubbliche assistenze nel Fermano che rappresentano una componente imprescindibile nel tessuto socio-sanitario con il prezioso lavoro del volontariato. Nel 2024 abbiamo avuto una media di 37 ambulanze al giorno sul totale di una media giornaliera di 110 ingressi. Questo dato cresce nei mesi di luglio e agosto quando la percentuale sale al 41/42 per cento (e la media giornaliera di accessi, in questi due mesi, sale a circa 130 con picchi anche di 140/145 persone)".

Volontariato e pubbliche assistenze che fanno la differenza nel prendere in carico chi sta male, e a tutta la rete dell’emergenza-urgenza il sentito grazie del dg Grinta e del direttore del reparto, Ciucani, che insieme stanno studiano anche una programmazione per l’emergenza-urgenza anche nel nuovo ospedale dei Sibillini Beato Antonio di Amandola.