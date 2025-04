Il Punto unico di accesso. Tutto le attività all’ex ospedale

In funzione da alcune settimane il Punto unico di accesso territoriale socio sanitario (Pua) di Porto San Giorgio al presidio distrettuale, ex ospedale. ll Pua è il luogo dove si accoglie la persona con tutti i suoi bisogni sociali e sanitari e dove si realizza l’integrazione sociosanitaria tra Ambiti Territoriali Sociali, Comuni e Azienda Sanitaria Territoriale.

Finalità: Promuovere il primo accesso ai servizi sociali e sanitari, agevolando e semplificando l’integrazione. Orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie. Garantire un accesso unitario superando la frammentarietà dell’accesso alle prestazioni socioassistenziali o sociosanitarie.

Destinatari: possono rivolgersi al Pua territoriale Cittadini e le Cittadine residenti o temporaneamente presenti sul territorio, che esprimono un bisogno sociale, sanitario o sociosanitario, senza limiti di età. Martedì 8,30-13,30, giovedì 14,30-17,30 per informazioni telefonare allo 0734/6253009 oppure email: puaportosangiorgio.ast.fm@sanita.marche.it.

Il Pua nasce su indicazione della Regione per il benessere della persona. L’obiettivo è principalmente quello di orientare e agevolare la cittadinanza nella fruizione dei diritti e delle prestazioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie con un approccio multiprofessionale e integrato. Oltre al Pua "centrale" con sede in via Zeppilli a Fermo, presso la Centrale Operativa Territoriale (Cot) sono ora avviati i servizi territoriali.

Il Pua è il luogo dell’integrazione socio-sanitaria. E’ una modalità organizzativa in grado di offrire funzioni di orientamento e accompagnamento (con le sue articolazioni di front office), nonché di relazione con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali per la presa in carico della complessità.