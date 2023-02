Il pusher del sabato sera patteggia due anni e quattro mesi

Lo avevano definito il pusher del sabato sera in quanto girava con alcune dosi di cocaina ed ecstasy pronte per essere smerciate ai giovani acquirenti del fine settimana. Dopo esser stato fermato dai carabinieri era scattata una perquisizione nella sua abitazione dove erano stati rinvenuti quantitativi molti più ingenti di diversi tipi di droga e una somma di denaro provento dello spaccio. Per questo motivo un 40enne di Porto San Giorgio è finito davanti giudice. L’uomo ha patteggiato una pena di due anni e quattro mesi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 45enne era finito nei guai nel dicembre 2019 quando i militari dell’Arma, a conclusione di un mirato servizio di osservazione, pedinamento e controllo, lo avevano bloccato a bordo della sua auto, sottoponendolo ad una perquisizione personale di iniziativa, rinvenendo addosso all’uomo due grammi di cocaina, cinque pasticche di ecstasy e 605 euro, provento certo dell’attività di spaccio. A quel punto i militari avevano fatto scattare una successiva perquisizione domiciliare, che aveva consentito di rinvenire all’interno della abitazione del 40enne, due involucri per una quantità di circa 160 grammi di cocaina, una dose di marijuana da 2 grammi, due bilance di precisione, tutto il materiale utile al confezionamento della droga e oltre 3000 euro in contanti, anche questi provento certo dello spaccio di stupefacenti.

f. c.