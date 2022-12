Il quartetto Dekru dall’Ucraina con ‘Anime Leggere’

La rassegna Borghi Maestri della Scena propone per il fine anno e l’inizio del nuovo, al teatro dell’Iride di Petritoli, tre appuntamenti stasera, domani sera ed il pomeriggio del primo gennaio. Protagonista del palcoscenico, stasera alle 21, sarà il quartetto Dekru dall’Ucraina con lo spettacolo ‘Anime Leggere’ pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, compreso Papa Francesco nel 2016. Il quartetto Dekru utilizza la potenza iconica della figura del mimo per esaltare le emozioni del pubblico: dall’effetto comico del riconoscere i tic della vita di tutti i giorni alle suggestioni suscitate da immagini fantasiose. Grazie al solo uso del corpo, nel corso dello show appaiono numerosi personaggi originali che agiscono in tanti luoghi differenti dando vita ad una serie variegata di scene indipendenti che vanno a creare un divertente racconto delle vicissitudini dell’essere umano. Altro appuntamento da non perdere è quello di domani sera (inizio alle 22), con un viaggio musicale dal ‘Bel Canto’ al ‘Gospel’ per festeggiare l’arrivo del 2023. La rassegna si chiude il primo gennaio alle 17.30 con lo spettacolo ‘La Serva Padrona’ di Giovan Battista Pergolesi, libretto di Gennaro Antonio Federico.

Paola Pieragostini