Il Quartetto di Cremona. Esclusiva al Dell’Aquila

Una storia lunga 25 anni, con la passione di chi sa che la bellezza salverà il mondo. È il percorso musicale e umano del Quartetto di Cremona, uno degli ensemble italiani più interessanti e riconosciuti a livello internazionale, che arriva in esclusiva al Teatro dell’Aquila di Fermo, domenica alle 17, per celebrare i 25 anni dalla sua fondazione e lo fa eseguendo uno dei capolavori indiscussi di Johann Sebastian Bach. Preziosa è infatti l’occasione d’ascolto dell’Arte della Fuga del Maestro di Lipsia in un’esecuzione su sette strumenti. L’appuntamento è preceduto dall’anteprima all’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma di oggi. Il concerto, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia e dalla Città di Fermo, è anche dedicato alla memoria di Annio Giostra, fondatore e storico Presidente della Sede della Gioventù Musicale di Fermo. Simone Gramaglia è uno dei fondatori, insieme con Paolo Andreoli, del gruppo, parla di una passione che non si spegne, di un amore per ogni nota che porta a fare ricerca, a trovare pagine meno note e a regalarle al pubblico: "Abbiamo conosciuto con emozione Piero Farulli, aveva ormai 80 anni ma era sempre un grande musicista, docente di quartetto, anima del Quartetto italiano. Lui ci ha insegnato che non finisce mai la voglia di suonare e di scoprire nuove cose, questo è quello che cerchiamo tutti di trasmettere anche ai nostri allievi". Sono stati anni di successi, di concerti in giro per il mondo, di importanti incisioni. Per Fermo ci sarà un viaggio nel mondo musicale di Bach: "Insieme con l’Offerta musicale, Die Kunst der Fuge (L’Arte della Fuga) viene universalmente considerata uno dei vertici più alti mai raggiunti dalla polifonia contrappuntistica nell’intera storia della musica. La sua struttura architettonica ha fatto addirittura ritenere che l’opera fosse scritta per visualizzare principi filosofici pitagorici", aggiunge Gramaglia. Esperti nella scrittura contrappuntistica, Cristiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia e Giovanni Scaglione sono in grado di affrontarne la costruzione, di mettere in evidenza la trama e restituire la chiarezza formale, lasciando trasparire la bellezza di una composizione che sembra trascendere l’umano ingegno. Un’esecuzione originale che vede Paolo Andreoli in alternanza tra violino e viola e Simone Gramaglia alla viola, alla viola tenore e al flauto dolce.