Il quartiere Centro vince "Lu premiu de lu cazolà"

Una domenica dal sapore di tradizione in centro a Porto Sant’Elpidio, con la 26ª edizione de "Lu premiu de lu cazolà". La storica competizione prevede una gara tra quartieri nella realizzazione della scarpa perfetta: al capofabbrica, che monitora ogni fase, si aggiungono un tagliatore, un calzolaio, un’orlatrice, una scatolatrice e due garzoni. Ad aggiudicarsi l’ambito premio è stato il quartiere Centro, che ha realizzato al netto di penalità e bonus il miglior paio di scarpe nel minor tempo possibile. Al secondo posto Fonte di Mare, gradino più basso del podio per Cretarola, mentre finiscono dietro Marina Picena, Faleriense e Corva. Premiata anche la migliore miss dell’edizione, Sara Screpanti del quartiere Marina Picena; mentre il titolo di miglior calzolaio, dedicato a Giorgio Iachini, è stato vinto da Matteo Torresi della Corva. "Il cui livello delle squadre ha raggiunto forse il suo massimo storico – dichiara il presidente di San Crispino Eventi Mirco Catini –. Complimenti al Centro, ma un grande grazie va a tutti i quartieri per essersi messi in gioco". Si aggiunge ai complimenti anche il sindaco Massimiliano Ciarpella: "C’erano tutti gli ingredienti per uno spettacolo unico". Nel finale il divertente spettacolo di Piero Massimo Macchini ha regalato più di qualche risata a tutti i presenti.

Nadir Tomassetti