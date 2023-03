Il quartiere Faleriense visto da Ciarpella

Uno dei primi temi su cui vuole concentrare l’attenzione il candidato sindaco, Massimiliano Ciarpella, è il turismo e il suo sviluppo, inteso come occasione di rilancio economico per la città, ma inteso anche come un obiettivo il cui raggiungimento passa necessariamente attraverso interventi di rigenerazione urbana mirati su alcune aree cittadine. Il quartiere Faleriense in primis. "Occorre restituire dignità e protagonismo a un quartiere dove è diffuso il senso di abbandono e di insicurezza. Va progettato un intervento capace di rigenerare questa zona strategica e densamente abitata della città" afferma Ciarpella che immagina l’area su cui intervenire come un ‘anello’ delimitato da via Potenza, via Modena e dal lungomare Faleria e individua il cuore pulsante di questo progetto in via Marina. "La nostra visione – spiega - è di una direttrice centrale che partirà, sulla litoranea, da una piattaforma sul mare da riqualificare, collegandosi ai due punti nodali della Faleriense, ovvero Piazza Fratelli Cervi e Piazza Giovanni XXIII, con rinnovate funzioni". Vanno creati nuovi percorsi viari, ripensati all’insegna della massima accessibilità e fruibilità. "Questo passa per un rinnovato arredo urbano che partirà dalle vie principali per poi estendersi a quelle secondarie. Insomma, intendiamo realizzare una nuova pavimentazione ed illuminazione che contribuiscano a rendere il quartiere più attrattivo a livello commerciale, supportando le attività esistenti e incentivando le nuove aperture". Ciarpella e i suoi alleati pensato a fare della Faleriense una zona più bella, più curata, più dinamica, in grado di attrarre ulteriori attività, di avere una qualità della vita migliore, di pari passo con una programmazione di eventi che sia finalmente attenta a tutti i quartieri della città e frutto di concertazione con operatori e associazioni". Un obiettivo che Ciarpella vede facilmente realizzabile, una proposta concreta che ha inserito nel suo programma elettorale e che, ci tiene ad evidenziare, "è frutto di ascolto di chi vive e lavora nel quartiere".

m. c.