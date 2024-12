"Il quartiere può spegnersi"

Gianluca Borraccini è alla guida della Pasticceria Leoni dal 2004, un’attività nata 70 anni fa e sempre cresciuta insieme con l’ospedale. "Siamo in attesa, nessuno condivide niente con noi. Abbiamo sentito tante storie, qui da me passano anche medici e dirigenti, ci sono tante possibilità ma niente di certo". Una zona che ha difficoltà di parcheggi e viabilità ma che davvero dietro l’ospedale trova vitalità: "Certo, lavoriamo molto con chi passa di qui, speriamo che non si lasci la struttura vuota che sarebbe davvero un disastro per tutta la zona. Noi cerchiamo di puntare tanto sulla qualità, di investire sempre sul nostro lavoro. Speriamo di non restare soli, Campiglione crescerà, qui rischiamo di spegnere tutto"