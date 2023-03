Il questore emette due provvedimenti di avviso orale

Il questore di Fermo, Rosa Romano, a conclusione delle relative attività istruttorie svolte dai poliziotti della Divisione anticrimine, ha emesso due provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone di Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare, responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e per tale motivo ritenute socialmente pericolose. Tutti i destinatari delle misure di prevenzione personali erano destinatari di misure cautelari e denunciati in stato di libertà in quanto ritenuti responsabili di episodi delittuosi. Nella fattispecie si tratta di un uomo di Sant’Elpidio a Mare denunciato per truffa in danno di privati, i quali sono stati tratti in inganno circa la compravendita di telefoni cellulari e smartwatch, facendosi corrispondere somme di denaro senza poi consegnare la merce pagata e rendendosi poi irreperibile. Il malvivente era già stato deferito in stato di libertà innumerevoli volte per delitti contro il patrimonio. la seconda persona, una donna di Porto San Giorgio è stata sottoposta a misura cautelare con la quale è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare, per aver posto in essere numerosi reati ed azioni minacciose, violente e via via più pericolose nei confronti dei propri genitori concretizzatesi in delitti contro la famiglia, la persona ed il patrimonio.