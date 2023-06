Il questore Romano va in pensione Il saluto a fine mese

Dopo quasi tre anni di onorato servizio a Fermo il questore Rosa Romano lascerà il suo incarico per andare in pensione. In questo periodo la Romano ha avuto modo di lasciare un segno importante professionale e umano, cercando di risolvere i problemi di ordine pubblico e le situazioni più scottanti della criminalità sul territorio. Nata e cresciuta a Bari, ha 38 anni di servizio alle spalle. Il suo ultimo incarico, prima di arrivare a Fermo è stato quello di dirigente della Polfer del Compartimento del Veneto. La Romano si è formata alla questura di Bari, dove ha diretto la divisione amministrativa e l’ufficio immigrazione proprio nel periodo più caldo, quando quotidianamente c’erano gli sbarchi di profughi in Puglia. Diversi gli incarichi ricoperti e i riconoscimenti ottenuti nella sua carriera, come l’encomio solenne ottenuto per aver gestito in totale sicurezza, proprio da dirigente dell’ufficio immigrazione di Bari, una rivolta organizzata da un migliaio di cittadini stranieri all’interno del centro di accoglienza della città. Ma oltre ad essere dirigente, la Romano è un poliziotto completo che ha svolto diversi ruoli nel corso della sua carriera. Il 29 giugno alle 10,30 presso la questura, avrà luogo la festa di commiato.

f. c.