Il raduno delle bande giovanili registra il primo successo

E’ stata un successo in termini di presenze e gradimento la manifestazione ‘Giovani in musica’, il primo raduno provinciale delle bande giovanili della provincia che si è svolto a Monte San Pietrangeli. Un evento che ha visto coinvolte sei formazioni: Junior band ‘Giovani Note’ di Monte San Pietrangeli, Junior band ‘O. Ruggieri’ di Montegranaro, Junior band Corpo bandistico città di Falerone, Junior band ‘D. Alaleona’ di Montegiorgio, Junior band ‘P. Meloni’ di Porto San Giorgio e gli allievi del Saggio di Monte Urano. L’evento, organizzato dall’Anbima Fermo, ha rappresentato un’importante occasione di incontro e formazione per i giovani musicisti. "Si tratta del primo raduno della nostra provincia – ha commentato Paolo Trotti, presidente provinciale Anbima Fermo - e ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso. Vogliamo incoraggiare sempre più giovani a partecipare, per mantenere viva questa preziosa realtà musicale del nostro territorio". L’iniziativa infatti, si pone come obiettivo quello di far conoscere le realtà delle bande giovanili ma anche e soprattutto a valorizzare la passione e il talento dei giovani, rafforzando l’importante tradizione delle Bande locali e promuovendo la musica come esperienza di crescita personale.

a.c.