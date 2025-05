Il Recchioni si tinge d’azzurro: ecco i 21 convocati

Fase di attesa in casa Fermana per quello che riguarda la trattativa di cessione delle quote di maggioranza al gruppo italo-maltese. L’ultimo incontro in video conferenza ha visto fare un passo avanti, confermato dal comunicato stampa della società in pratica sulla stessa falsariga delle precedente comunicazioni. Si attende l’ok dell’omologa per poi però arrivare al dunque e stringere con una trattativa fondamentale per il club gialloblù che, al momento, punta decisamente su questa operazione (55% delle quote agli acquirenti, 45% che rimarrebbero ai Simoni) per dare un futuro al club. Intanto sale l’attesa per il ritorno dell’Azzurro al Bruno Recchioni. Vestirà il suo abito migliore lo stadio di Fermo per accogliere il doppio impegno amichevole del 6 giugno alle ore 17 ( diretta Vivo Azzurro Tv) e del 9 giugno alle ore 11 contro il Paraguay. Selezione azzurra guidata da Bernardo Corradi, ex attaccante della massima serie con grandi stagioni vissute al Chievo e con Lazio che ha al suo fianco uno staff di assoluto livello. Tra questi spicca il nome di Leonardo Bonucci, da poco entrato nello staff come assistente, che non ha bisogno di grandi prestazione per il suo importante trascorso in maglia azzurra e con la Juventus. Si tratta di un doppio impegno di preparazione in vista dell’appuntamento più atteso ovvero il Mondiale Under 20 che vedrà gli azzurri protagonisti in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre e di cui nelle ultime ore si è svolto il sorteggio dei gironi. Entrambe le gare del Bruno Recchioni saranno ad ingresso libero e gratuito in uno stadio che nelle precedenti stagioni aveva ospitato anche le gare delle finali dei campionati organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico. La selezione azzurra arriverà nel territorio fermano il prossimo 3 giugno, soggiornerà a Lido di Fermo e sempre dal pomeriggio del 3 giugno inizieranno a preparare il doppio test al campo sportivo ‘Della Valle’ di Casette d’Ete. Mentre giovedì prossimo 5 giugno a Palazzo dei Priori ci sarà la conferenza stampa di presentazione del doppio evento, alla presenza di una parte della delegazione azzurra.

Questo l’elenco dei 21 convocati da parte di Bernardo Corradi per la doppia sfida al Paraguay. Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino). Difensori: Richi Agbonifo (Hellas Verona), Matteo Barbini (Genoa), Vittorio Magni (Milan), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Mattia Piermarini (Ascoli), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli). Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Lorenzo Venturino (Genoa), Mattia Zanchetta (Inter). Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Tommaso Rubino (Fiorentina)