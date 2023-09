Il regalo di Anselmo: una bici speciale per Matilde

Matilde ama la bicicletta, l’aria sul viso, il sorriso da condividere con mamma e papà. Purtroppo, per lei i giri in bicicletta erano un sogno difficile da realizzare, la sua disabilità le impedisce di essere completamente autonoma. Fino a qualche settimana fa, all’incontro con Anselmo Sanguanini, originario di Mantova, nelle Marche per vacanza. Anselmo è una persona speciale, al suo lavoro nel mondo della moda, e oggi da pensionato, affianca da sempre la passione per le due ruote ma soprattutto una straordinaria disponibilità verso gli altri che gli è valsa il titolo di Maestro del lavoro. Anselmo ha inventato una bicicletta speciale, due ruote davanti e una dietro, per dare stabilità anche alle persone disabili, nel suo paese la offre alle associazioni e alle famiglie che vivono la fragilità, a Fermo l’ha regalata alla piccola Matilde che non vuole più scendere dalla bici e da allora sorride sempre. Mamma Lea e papà Rossano si sono emozionati tantissimo e oggi vogliono ringraziare Anselmo Sanguanini: "Quando arte, competenza e generosità si incontrano, danno vita ad un vero e proprio capolavoro. Un capolavoro completamente dedicato alla piccola Matilde, al suo sorriso e alla sua felicità. Dobbiamo ringraziare Anselmo per la sua bicicletta speciale, eseguita completamente con materiale riciclato ed equo sostenibile che ha riportato Matilde a gioire delle piacevoli passeggiate in bici con i suoi genitori. Una persona davvero magnifica, che attraverso il suo lavoro e la sua passione, è da esempio ed importante tassello per rendere il mondo un luogo migliore".