Il reparto di chirurgia. La famiglia Marcantoni ha donato strumenti di ultima generazione

La responsabilità sociale di un’impresa sta nel prendersi cura degli altri, del territorio di riferimento, del mondo intorno. Lo sanno i titolari della Videx Electronics, la famiglia Marcantoni ha donati nei giorni scorsi una serie di strumenti laparoscopici, i ‘ferri’ per i chirurghi dell’ospedale Murri che diventano una vera estensione delle mani. "Una tecnica che usiamo ogni giorno, dagli interventi più semplici a quelli complessi su retto, colon o fegato, spiega il primario di chirurgia Silvio Guerriero, Avere una strumentazione di ultima generazione che ci permette di crescere, offre alla popolazione interventi precisi e poco invasivi". Una donazione curata da Stefano Castori con i Marcantoni, alla guida di un’azienda leader nel campo delle comunicazioni e della tecnologia, Edoardo, Maite e Rossano Marcantoni spiegano che è normale dare il proprio contributo, quando si può: "L’ospedale Murri è dove siamo nati, Siamo molto sensibili e reattivi, ci siamo. Teneteci in considerazione se possiamo agiamo". Si implementa quindi l’approccio laparoscopico anche in urgenza, inizialmente minoritario. "Sia a scopo diagnostico, la radiologia arriva fino a un certo punto, sia chirurgico dopo aver compreso il problema reale, spiega ancora Guerriero, il vantaggio ulteriore è che è un intervento meno invasivo. Intervento al colon richiede incisione cutanea, invece così bastano tre mini accessi e la ripresa post operatoria diventa rapida". Strumenti che vanno cambiati spesso, che devono essere sterilizzati di continuo, che si usurano presto quando vengono usati molto. Con la donazione il sistema tecnologico è stato rinnovato. "Tempi lunghi di approvvigionamento, ci sono voluti mesi" racconta l’azienda. È il direttore sanitario Andrea Vesprini a portare la riconoscenza dell’Ast: "La famiglia Marcantoni si è dimostrata sensibile. Donare strumentazioni chirurgiche essenziali, che permettono una chirurgia mini invasiva e che dà molti vantaggi a queto punto di vista è un gesto immenso. Garantiamo una degenza post operatoria minore, una ripresa più rapida e meno complicanze. Sempre ricordando che non è una tecnica per ogni caso, ma si usa ormai ogni giorno".

Il chirurgo Guerriero spiega che in reparto si fanno in totale mille interventi l’anno, si lavora molto sulle malattie croniche infiammatorie intestinali, con pazienti che arrivano anche da fuori regione, nuovi strumenti erano indispensabili per continuare a garantire il numero degli interventi. Tolti gli interventi di routine, ci sono le operazioni più significative, come la chirurgia colorettale, 140 interventi l’anno, di cui l’80 per cento per tumori del colon retto e un 75 per cento eseguiti in laparoscopia. In aumento la patologia al colon, da gennaio ci sono state già 30 nuove diagnosi di cancro, l’anno scorso si è chiuso a quota mille. Dati significativi per una realtà come questa che si avvale di una gastroenterologia nota nella regione e non solo. Alta la qualità del reparto, la valutazione dei dati è nazionale e tocca all’Agenas che certifica positivamente sia la chirurgia che l’oncologia, oltre all’attività generale dell’ospedale. L’equipe potrebbe essere più numerosa, ci sono undici medici più il primario, 12 infermieri e 8 Oss, per adesso si lavora bene e la fiducia della popolazione c’è, il cuore grande del territorio fa il resto.

Angelica Malvatani