Il reportage sulla guerra dei Balcani

Un reportage sulle conseguenze nefaste di una guerra ma anche e soprattutto un inno alla vita che, con forza, va avanti. Da ieri nella Sala delle Volte del Palazzo dei Priori a Fermo è possibile ammirare la personale fotografica dell’artista Pino Bartolomei che spiega: "Nel particolare momento storico che stiamo vivendo, ho trovato la motivazione per ordinare oltre 200 scatti che raccontano gli anni della Guerra dei Balcani: in particolare, quelli immediatamente successivi all’Assedio di Sarajevo che con oltre 1200 giorni si attesta come l’assedio più lungo della storia bellica del XX secolo. Il duro intervento della Nato pose fine alle ostilità nella martoriata capitale della Bosnia-Erzegovina: 12.000 morti, 50.000 feriti oltre a un imprecisato numero di profughi".