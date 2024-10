’Il respiro della terra’ è in arrivo

Aprirà questa domenica alle 10 la mostra fotografica ’Il respiro della terra’ coordinata da Alessia Locatelli, e che vedrà protagonisti gli scatti di Lorenzo Cicconi Massi e Christian Tasso. Saranno circa 60 le foto, di cui 40 in fine art, altre gigantografie e video multimediali, che resteranno presso la limonaia di Villa Baruchello fino al 31 dicembre, con orari consultabili presso il sito portosantelpidio.info. L’idea della mostra nasce dalla volontà dell’amministrazione, in particolare dell’assessore alla cultura Elisa Torresi, i consiglieri Giorgio Marcotulli e Gioia di Ridolfo, dopo la vittoria del bando regionale ’mostre espositive’. Da lì la decisione di collaborare con Alessia Locatelli ed Alessandro Carlorosi e portare in città un’esposizione dedicata al territorio grazie alle foto dei due artisti contemporanei marchigiani. "Un unicum per la città – esordisce il sindaco Massimiliano Ciarpella – Siamo fieri di una proposta lungimirante e di così alta qualità. Valorizzeremo il territorio attraverso le fotografie, dalle radici fino ad oggi, per immaginare un futuro sempre migliore".

Affidati al consigliere Giorgio Marcotulli i ringraziamenti alla Regione Marche, alla Carifermo, a tutte le realtà territoriali ed alla fondazione Marche Cultura, tutti promotori dell’evento e centrali a livello economico. Il consigliere regionale Andrea Putzu aggiunge "Villa Baruchello sta tornando ad essere centrale, merito dell’amministrazione, che sta puntando molto sulla promozione del territorio, dando nuova vita a luoghi simbolo della città"; Andrea Agostini di Marche Cultura non nasconde la sua stima verso l’organizzazione ed il suo forte credo verso la riuscita dell’iniziativa. Presente in conferenza uno dei due artisti, Lorenzo Cicconi Massi, orgoglioso di poter esporre nella sua regione fotografie molto significative, mentre la coordinatrice Alessia Locatelli rimarca l’ambizione del progetto e la sua mission: "Dare un continuità storica – spiega – affermando la propria identità e al contempo aprendo le porte al futuro, attraverso il ricordo della tradizione". Da inizio novembre partiranno visite guidate per le scuole con iniziative ad esse collegate, mentre resta ancora solo un obiettivo futuro, ma concreto e realizzabile, quello di esportare la mostra anche all’estero.

Nadir Tomassetti