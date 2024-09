Il restyling dell’ex cinema. Le tempistiche dei lavori

"Il privato è stato invitato a sottoscrivere la convenzione urbanistica quale ultimo atto prima dell’inizio dell’opera? Tale convenzione è stata già firmata?" Sono le domande poste dai consiglieri di opposizione al sindaco Valerio Vesprini con un’interrogazione avente per oggetto i lavori relativi al recupero dell’ex cinema Excelsior. Un intervento di straordinaria rilevanza atteso da otre venti anni, destinata a dare decoro e vivibilità ad una zona centralissima della città. In attesa di conoscere la risposta del primo cittadino, interpelliamo sull’argomenti la signora Paola Renzi, proprietaria dell’ex cinema.

"Per la firma della convenzione – spiega – ho tempo fino al 15 marzo 2025 e quando voglio lo faccio. Nessuno mi ha invitato a sottoscriverla, questo è sicuro, e se non mi invita nessuno mi presenterò in Comune il 15 marzo. Poi, firmata la convenzione, non potranno comunque partire i lavori. Avrò altri sei mesi per presentare i progetti esecutivi per cui lo start all’intervento potrà essere dato il 15 settembre 2025".

Finalmente una data certa per la ristrutturazione dell’ex cinema, un immobile degradato pericolante e pericoloso per la pubblica incolumità, ricettacolo di ratti e piccioni, pessimo biglietto da visita per una città come Porto San Giorgio che basa la sua economia sul turismo. Ebbene, c’è voluto un mucchio di anni durante i quali la questione Excelsior è stata caratterizzata da contrapposizioni anche legali e polemiche a non finire. Tuttavia ormai tutto è pronto per passare alla fase esecutiva dei lavori, essendoci soprattutto a volontà della proprietaria di investirvi. E non è cosa di poco conto dato che si parla di circa 4 milioni di euro. L’amministrazione intanto ha approvato il cambio di destinazione d’uso da ’SA’ alberghiero a ’B’ residenziale del lotto ’Timone 5’ di 1.642 metri quadri di superficie sito in via XX Settembre e di proprietà della stessa Paola Renzi. Il cambio di destinazione va visto quale compenso per: l’investimento per il recupero dell’ex cinema, la costruzione e la cessione al Comune per 89 anni di una sala multimediale attrezzata e la riqualificazione di piazza Marina, sita di fronte all’ex cinema. L’opera dovrà essere portata a termine entro tre anni dal rilascio del permesso a costruire. La signora Renzi sembra decisa di intervenire in entrambe le situazioni, cioè la sistemazione dell’Excelsior e la realizzazione di strutture residenziali nel lotto ’Timone 5’. Ci sarà una polizza di 308.000 euro da presentare a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti. Forse sarà consegnata in sede di sottoscrizione della convenzione.

Silvio Sebastiani