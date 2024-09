Il restyling dell’ex scuola. Ospiterà chi ne ha bisogno

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione sull’ex scuola Sacri Cuori a Fermo. Si tratta di un immobile di proprietà comunale i cui lavori rientrano nel ’Programma Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’ di investimenti complementari al Pnrr (Pnc) ed hanno riguardato il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, per un finanziamento di 1 milione 114mila 200 euro. Procedono anche gli interventi, che vengono eseguiti dalla Rogi Costruzioni Generali srl, sul Palazzo Trevisani in corso Cavour, di miglioramento sismico, efficientamento energetico e la realizzazione di uno spazio pubblico. Anche in questo caso sono stati riconosciuti finanziamenti e risorse da parte del Pnc, Fondo complementare al Pnrr per un importo pari a due milioni e 280 mila euro. Per Palazzo Trevisani il Comune è il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi e cura la direzione dei lavori, l’Erap invece ha curato la progettazione a seguito della convenzione sottoscritta fra i due Enti.

"Da ex scuola abbandonata a soluzione abitativa peri nostri concittadini in difficoltà, le parole del sindaco Paolo Calcinaro nel commentare i lavori sulla ex Sacri Cuori. Con questi interventi mirati per il recupero di beni di proprietà comunale che hanno bisogno di manutenzione, si attuano azioni importanti che vanno incontro a chi ha difficoltà abitative, a coppie o a nuclei monoparentali". "Riqualificare il patrimonio comunale per finalità come queste è un obiettivo che sia Erap, che ringraziamo, che il Comune, con i suoi uffici, si sono dati proprio per far fronte al tema delle difficoltà abitative", ha detto l’assessore al Patrimonio Ingrid Luciani. "Con questi lavori si ridanno vita, si riqualificano e si recuperano immobili ormai in disuso – ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Mirco Giampieri –, e che avranno un’importante finalità in tema di residenzialità pubblica". In temadi edilizia residenziale sociale, al posto dell’edificio ex sede di Polizia Stradale e Croce Rossa in via Graziani 71 verranno realizzati 10 alloggi con il recupero delle aree a verde. I lavori, che sono stati affidati e nel mese di ottobre verranno consegnati alla ditta, saranno finanziati con il contributo, a seguito della partecipazione del Comune ad un bando regionale, di un 1 milione e 731mila euro proprio per recuperare l’immobile, cui si sono aggiunti 400 mila euro di fondi comunali.