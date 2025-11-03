Il ricordo dei carabinieri morti durante il servizio

Anche ieri mattina, come ogni anno, al Comando provinciale dei carabinieri di Fermo, alla presenza dei vertici provinciali e di una rappresentanza di militari dell’Arma, si è svolta la cerimonia in memoria dei caduti della gloriosa Istituzione. Hanno partecipato, con viva commozione, i familiari dei defunti tra cui la Maria Tegazi, sorella del carabiniere Graziano Tegazi di Petritoli, deceduto in servizio il 12 luglio 1969, e Laura Ricci, vedova del defunto maresciallo maggiore Egisto Mazzolini.

Nel corso della sobria ma sentita cerimonia, sono stati resi gli onori al sacrificio dell’appuntato Medaglia d’Oro al valor militare Alfredo Beni, alla cui persona è intitolato proprio il Comando provinciale di Fermo, eroicamente caduto a Porto San Giorgio il 18 maggio 1977 nel corso di un conflitto a fuoco con pericolosi criminali. Nell’occasione è stata deposta una corona di fiori che, dopo un momento di raccoglimento in ricordo dei carabinieri scomparsi, è stata benedetta da padre Lorenzo del convento dei francescani di Fermo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sottotenente Amato Cortellesi ed i luogotenenti Benedetto Capponi e Michele Losito, rispettivamente presidente delle sezioni Associazione nazionale carabinieri di Servigliano, di Fermo e vice Presidente della sezione di Montegiorgio, i quali continuano a promuovere la cultura della legalità nella comunità attraverso la loro volontaria assistenza in favore della cittadinanza. Il ricordo dei caduti dell’arma rimane a testimonianza del costante impegno e del quotidiano sacrificio dei carabinieri.