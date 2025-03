Il ricordo del grande Carlo Urbani con le parole della moglie Giuliana

Un medico che ha onorato il suo camice, che ha sacrificato la sua vita per continuare ad assistere le persone. Il Rotary Club Porto San Giorgio Riviera Fermana ricorda il medico ed eroe Carlo Urbani nell’anniversario della morte. A raccontarne la vita saranno Giuliana Chiorrini, la moglie di Carlo Urbani, e il giornalista e scrittore Vincenzo Varagona autore del libro "L’eredità di Carlo Urbani" (edizioni Paoline). L’evento si svolgerà domani sera, alle ore 20, al Cobà Restaurant sul lungomare sangiorgese. Dopo i saluti del sindaco Valerio Vesprini e del presidente del Rotary Club Luca Quinzi, spazio alla conversazione a tre con il giornalista Fabio Paci che dialogherà con Giuliana Chiorrini e Vincenzo Varagona.

Nel suo libro Varagona racconta la storia e la vita del "medico della Sars", morto ventidue anni fa (29 marzo 2003), evidenziando la straordinaria eredità da lui lasciata. Carlo Urbani, infettivologo ed esperto di malattie tropicali, si trovava in Vietnam per conto dell’OMS quando, nel febbraio 2003, un uomo venne ricoverato all’ospedale francese di Hanoi in gravi condizioni. Fu proprio Urbani a capire che si trattava di una nuova malattia: la Sars. Soprattutto, capì come bisognava agire per contenere la diffusione del virus e con il suo protocollo antipandemico salvò milioni di persone. Non poté però salvare se stesso: morì di Sars il 29 marzo, a soli quarantasei anni.

Il libro di Varagona, giornalista, presidente nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, non racconta solo la storia e la vita di questo straordinario "eroe" dei nostri giorni ma, come recita il titolo, ne evidenza anche l’altrettanto straordinaria eredità. "Il volume – sottolinea Varagona – nasce non solo per raccontare il medico della Sars ai ragazzi. Queste pagine nascono per raccontare quanto Carlo sia riuscito a camminare, in questi ormai tanti anni, con le gambe di amici, colleghi, conoscenti, che ringrazio per aver contribuito alla realizzazione della pubblicazione, arrivando a tanti cuori anche in modo inaspettato". Il libro è arricchito dalla prefazione di Tedros Adhanom Ghebreyesus (direttore generale dell’OMS) e dalla presentazione di Roberto Burioni (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).

Alla serata-evento del Rotary Club sarà presente Giuliana Chiorrini, la moglie di Carlo Urbani, che ripercorrerà il cammino del medico di Castelplanio oggi ricordato in tutto il mondo per la sua straordinaria testimonianza di professionista al fianco soprattutto degli ultimi.