Il ricordo del pittore Claudio Angelini : "Museo o fondazione a suo nome"

È scomparso recentemente Claudio Angelini, pittore, incisore e collezionista residente a Porto San Giorgio. Nato a Ponzano di Fermo il 27 giugno 1942, aveva mantenuto sempre vivo il legame con i luoghi dell’infanzia. "Fin da bambino mostrò talento per il disegno, vincendo un premio alle elementari – racconta Serena Silenzi a nome di un gruppo di amici –. Non ebbe una formazione artistica regolare, ma l’amicizia con Luigi Dania, storico e critico d’arte, lo introdusse in un mondo fatto di artisti, letterati e stampatori. Con lui coltivò un legame fraterno, nutrendosi di cultura e ispirazione. Frequentò grandi nomi come Licini, Bartolini, Mannucci, Fazzini, Trubbiani, Ciarrocchi, Giacomelli e Guidi, senza dimenticare gli amici di Ponzano, Fermo e Porto San Giorgio. Tutti contribuirono a formare il suo sguardo e la sua sensibilità. Dalla ricchezza di questi incontri nacque un artista moderno e lieve, attento al colore e alle tecniche, capace di animare chiese, case e colline con figure delicate e un linguaggio poetico, sospeso tra sogno e realtà. Generoso e mai mercante, donava Arte e Bellezza: nel 2023 regalò alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo parte delle sue opere, la collezione privata e un fondo librario di storia e critica d’arte, perché fossero conservati e condivisi. Iconica la sua figura in bicicletta tra le vie sangiorgesi, "ragazzone amico delle nuvole", fedele solo a se stesso, capace di trasformare memorie e desideri in immagini liriche. Dopo la perdita della moglie Maria e del figlio Massimo aveva trovato nella comunità cittadina una famiglia. Lascia un’eredità umana e artistica importante: un esempio di generosità e pensiero positivo. Ci auguriamo – la chiusura – che parenti e amici possano istituire un museo o una fondazione a suo nome".