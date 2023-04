Il ricordo dell’ex sindaca "Nella, una donna rigorosa Tante opere parlano di lei"

Chi conosce bene Nella Brambatti sa che avrebbe gradito poco momenti commemorativi e cerimonie in suo onore. Più abituata a lavorare in silenzio che ad autocelebrarsi, col carattere rigoroso e a tratti severo, anche con se stessa, se n’è andata con la stessa eleganza con cui è vissuta, primo sindaco donna della città di Fermo. A lei ieri è stata dedicata una piccola targa di vetro, tra le mura del centro Montessori, che aveva inaugurato nel 2016. Un progetto che aveva fortemente voluto, al posto di un auditorium che era previsto a San Claudio, un’intuizione che ha portato Fermo ad avere un centro per la disabilità di eccellenza.

Ad illustrare le attività che si svolgono all’interno del Montessori la direttrice amministrativa Michela Beltrami che ha ricordato come la struttura si componga di un centro ambulatoriale di riabilitazione che segue diverse disabilità e del presidio di riabilitazione funzionale a ciclo diurno, una delle due uniche realtà nelle Marche dedicate all’età evolutiva, che ospita ragazzi dal mattino al pomeriggio, seguiti da educatori sanitari, Oss, infermieri professionali, terapisti, un fisiatra e una neuropsichiatra infantile, per i quali vengono applicati percorsi fatti di terapie di psicomotricità, logopedia e possibilità di integrazione scolastica. Il sindaco Paolo Calcinaro ha ricordato la figura della Brambatti con cui pure si è scontrato spesso, ma che ha avuto il merito di risolvere per la città importanti questioni come quelle legate alle problematiche dei derivati, all’area Vallesi e al project financing per il mercato coperto. C’erano tutti gli amici di Nella e anche qualche avversario del suo stesso partito, quelli che hanno firmato per farla dimettere da sindaco e quelli che non lo hanno mai digerito.

C’era il marito, Italo, che ha ricordato come sono tante le cose per cui Nella andrebbe ringraziata in città e magari questa targa è un inizio: "Nella ha svolto la sua attività in maniera forse troppo rigorosa. Purtroppo il rigore non è qualcosa che piace a questa società. Ma ci sono tante opere che a Fermo parlano di lei e sono certo che molte persone la portano nel cuore, tanto quanto noi. Per gli amici è la speranza che questo sia un primo ricordo. Chissà quante altre cose avrebbe potuto fare per Fermo".

Tra la folla anche il consigliere di minoranza, Luciano Romanella, che ricorda la sfiducia al sindaco Brambatti come una pagina poco onorevole per la politica cittadina. E poi le sorelle, Alberta ricorda: "Era una leader, aveva dei difetti, certo, ma chi non li ha. Non so bene come avrebbe preso questa cerimonia, lei che era così riservata".