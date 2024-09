Il ricordo di Lorenzo vola in Africa: "Costruiremo un campo da tennis"

Certe vite non finiscono mai, non si interrompono al momento della morte ma continuano a moltiplicare amore, speranza, possibilità. È così per la vita di Roberto e di Lorenzo Donzelli, il primo è morto ormai diversi anni fa, lui che era un campione di salto con l’asta, dopo una terribile malattia. Il secondo se n’è andato per una tragica fatalità ormai un anno e mezzo fa. Lorenzo era un appassionato insegnante di tennis. Nel nome di Roberto da qualche anno è nato una scuola dell’infanzia a Majengo, in Kenya, per offrire occasioni di crescita a circa cento bambini che qui giocano, fanno sport, studiano e soprattutto mangiano e bevono acqua pulita. Un progetto immenso, che racconta di un’attenzione importante, di uno sguardo verso il prossimo. Un progetto che a breve amplierà le sue barriere, raddoppiano, proprio per riprendere anche i sogni e le passioni di Lorenzo Donzelli. Dalla famiglia, gli amici e tutti quello che lo hanno conosciuto e amato è nata l’idea di fare qualccosa di concreto per ricordarlo ed onorarlo, per fare in modo che la sua prematura scomparsa non resti vana. E così hanno prontamente deciso di mettere in piedi una raccolta fondi, attraverso la piattaforma online Go Fund, per realizzare un campo polivalente proprio accanto alla scuola intitolata allo zio, per consentire ai piccoli studenti di fare sport e vivere la bellezza della loro giovane età praticando lo sport che Lorenzo amava: il tennis. La raccolta aveva l’obiettivo di raggiungere 5mila euro necessari alla realizzazione del campo. A costruire il sogno di Roberto e Lorenzo in Africa è stato Bruno Donzelli, oggi 93 anni e ancora attivo ed estremamente vitale, in Africa come a Fermo.

Valeria Donzelli è la sorella di Roberto e la zia di Lorenzo, con loro nel cuore porta avanti questo progetto: "Lorenzo sarebbe voluto andare in Africa con mio padre, poi non c’è stata più occasione e alla fine è stato troppo tardi. Per questo alcuni suoi amici che oggi si ritrovano al circolo tennis che porta il suo nome hanno donato attrezzatura per il tennis, più di cento racchette, le palline, la rete. Poi sono arrivati i materiali per il basket e per la pallavolo, chiunque può a Fermo ci conosce e ci dà una mano. Chi va giù è nostro ospite, va a conoscere la scuola, quello che facciamo, il pozzo e tutto quello che in questi anni abbiamo messo in piedi, prima pensando a mio fratello, oggi a Lorenzo, perché le loro morti troppo premature possano avere in qualche modo una consolazione".

Tutti sono stati in Kenya e hanno toccato con mano il risultato di un lavoro che va avanti da anni, con serietà. Bruno Donzelli si occupa di pagare gli stipendi agli insegnanti, gli sponsor e i donatori sostengono il grande lavoro della mensa: "La famiglia di Lorenzo sarà giù a novembre per cominciare ad avviare questo percorso, possiamo contare su un terreno che è di proprietà di Gaia Capponi che qui ha organizzato la scuola primaria. Abbatteremo il muro che ci divide, uniremo le due scuole e insieme avremo questo campo per cui servono circa 5mila euro. Abbiamo raccolto qualcosa come 2mila e 600 euro, la famiglia si occuperà comunque di coprire tutto il resto delle spese", spiega ancora Valeria.

Si legge sulla richiesta di supporto: "Lorenzo, oltre a giocare a tennis, era anche un istruttore federale e passava gran parte del suo tempo in quello che oggi si chiama ’Circolo tennis Lorenzo Donzelli’; tutti lo ricordano come un ragazzo dal cuore grande, sempre gentile e col sorriso sulle labbra. Per questo motivo stiamo portando avanti un progetto per una scuola tennis in Kenya, a lui intitolata, ’La scuola di Lorenzo’. Al circolo in questi giorni è un corso un torneo nazionale in memoria di Lorenzo, sui campi che lo hanno visto tante volte giocare e che oggi risuonano di sport eR di possibilità, di amicizia, di un ricordo che non sbiadisce. Un ricordo che resta anche in Africa, sul muro all’ingresso della scuola c’è disegnata la grande pianta che è un simbolo del progetto, nata da sola per fare ombra ai bambini. Accanto ci sono i profili di Roberto che salta con l’asta e di Lorenzo che gioca a tennis, per sempre nel cuore del mondo, a regalare speranza.

Angelica Malvatani